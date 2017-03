Ribery: "Ich habe das gleiche Gefühl wie 2013"

Donnerstag, 02.03.2017

"Wir haben ein gutes Team, viele große Spieler. Und mit Carlo Ancelotti einen Trainer, der das sehr gut macht. Ich habe das gleiche Gefühl wie 2013", sagte der Franzose im Interview mit der Bild.

Die kommende Saisonphase sei besonders wichtig: "Wir sind gut drauf, konditionell bei 100 Prozent, haben kaum noch Verletzte. In den letzten zwei, drei Jahren hatten wir immer Probleme im Halbfinale der Champions League. Wenn wir so spielen wie gegen Arsenal oder in der ersten Halbzeit gegen Schalke, dann haben wir schöne drei Monate vor uns."

Darüber hinaus räumte Ribery ein, in den Pokalwettbewerben besonders motiviert zu sein: "Champions League und DFB-Pokal, das ist nochmal ein anderes Adrenalin. Da fühlst du anders, das sind K.o.-Spiele. Diese Wettbewerbe geben immer zusätzliche Energie und viel Motivation."

Nur Bayern - sonst nichts

Besondere Motivation zieht der 33-Jährige auch aus der Erfahrung vergangener langwieriger Verletzungen: "Wenn man so eine lange Sache überstanden hat, dann genießt man es noch mehr, Fußball zu spielen. Dann will man noch mehr Spaß haben auf dem Platz, dann will man noch mehr gewinnen. Alle Titel."

Dass es auch noch nach Vertragsende 2018 noch weitergehen könne, schloss Ribery nicht aus. Allerdings machte er eine Einschränkung: "Nur bei Bayern. Ich will nirgendwo anders mehr hin. Das ist mein Klub, mein Zuhause. Und auch nach der Karriere bleibe ich in München. Das steht fest."

Franck Ribery im Steckbrief