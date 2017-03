Verletzung: Douglas Costa gibt Entwarnung

Sonntag, 05.03.2017

Der Brasilianer, der im Rhein-Energie-Stadion von Anfang an randurfte, hatte nach einem Drehschuss zu Beginn der zweiten Halbzeit Schmerzen und bat um seine Auswechslung. Franck Ribery ersetzte ihn.

Offenbar war Costas Wunsch nach der Herausnahme aber nur eine Vorsichtsmaßnahme, denn er verkündete via Twitter: "Alles ruhig !!! Bereit für Weiteres!"

Das nächste Spiel bestreitet der FCB bereits am Dienstag, wenn es in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal geht. Ob Costa dann dabei ist und was ihm genau fehlt, ist indes noch nicht bekannt.

Douglas Costa im Steckbrief