Bayern in Gladbach ohne Costa

Freitag, 17.03.2017

In den vergangenen drei Jahren waren die Bayern unter Pep Guardiola frühzeitig Meister geworden und hatten in den entscheidenden Spielen in der Champions League etwas die Spannung verloren. Auch in dieser Spielzeit führen die Bayern die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an.

Beim Spiel in Gladbach muss Ancelotti auf den gesperrten Arturo Vidal verzichten, Douglas Costa fällt verletzt aus. Der Brasilianer musste das Freitagstraining vorzeitig mit einer Verletzung am linken Knie beenden und wird auch nicht zur Nationalmannschaft reisen. Einen Einsatz von Jerome Boateng von Beginn an schloss Ancelotti kategorisch aus.

Dass Gladbach noch am Donnerstag in der Europa League gegen Schalke im Einsatz gewesen war, sei nur dann "ein Vorteil", so Ancelotti, "wenn wir mit hoher Intensität spielen. Gladbach ist eine gute Mannschaft. Der neue Trainer hat sehr gut gearbeitet."

