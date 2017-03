Medien: Ancelotti will wieder mit James arbeiten

Samstag, 11.03.2017

James erhält bei seinem aktuellen Coach Zinedine Zidane nur wenige Möglichkeiten, sich zu zeigen.

Besonders in den wichtigen Spielen wie dem Clasico oder auch dem Champions-League-Rückspiel gegen Napoli in der vergangenen Woche verzichtet Zidane auf den Mittelfeldmann. Im Sommer will sich Rodriguez deshalb angeblich nach einem neuen Klub umschauen.

"Er ist ein Top-Spieler. Ich war von seinem Niveau sehr überrascht", sagte Ancelotti kurz nach seinem Real-Abschied bei CNN über James. Und die Bewunderung beruhte auf Gegenseitigkeit: "Vielen Dank für alles. Ich habe von Ihnen in einer kurzen Zeit sehr viel gelernt", lauteten die Worte des Kolumbianers, als klar war, dass Ancelotti in Madrid gehen musste.

Das einzige Problem bei einem Abschied von James aus der spanischen Hauptstadt dürfte die Ablösesumme darstellen: Real möchte gerne die 80 Millionen Euro, die es 2014 für ihn ausgegeben hat, wieder einnehmen.

James Rodriguez im Steckbrief