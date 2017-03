Stilsicheres Lebenswerk

Donnerstag, 09.03.2017

Man muss nur einen Monat zurückdenken, um sich an einen Abend zu erinnern, an dem beim FC Bayern einiges nicht so rund lief. Im Zentrum der Aufregung: Philipp Lahm.

Der Abend der Widersprüche und (Un-)Klarheiten hatte seinen Beginn in einer Meldung der Sport Bild, wonach Lahm seine Karriere am Saisonende beenden würde. Nach der Partie wusste niemand beim FCB so wirklich was davon, oder doch? Lahm jedenfalls stellte sich vor die Kameras und machte ganz deutlich klar: Im Sommer ist Schluss. Er widersprach dabei klar den Worten von Uli Hoeneß wenige Minuten zuvor.

Alle Beteiligten redeten sich um Kopf und Kragen, selbst am nächsten Tag noch. Die Art und Weise, wie Lahms Karriereende publik wurde, war eines Weltmeisters von 2014 und erst recht des mitgliederstärksten Fußballklubs der Welt schlichtweg unwürdig.

"Lived it. Loved it. Farewell beautiful game"

Xabi Alonso machte es ganz anders. Ein Schwarz-Weiß-Bild zierte am Donnerstagmorgen plötzlich seine Social-Media-Accounts. Darauf er selbst, der auf einem etwas rumpeligen Fußballplatz von der Kamera wegläuft, sich ein letztes Mal zu ihr umdreht und mit der linken Hand Lebewohl winkt. In der rechten: seine Fußballschuhe.

"Lived it. Loved it. Farewell beautiful game", steht jeweils unter den Bildern auf Facebook, Twitter und Instagram. Mehr braucht es gar nicht, um die Botschaft zu vermitteln. Die Melancholie des Bildes kommt perfekt zum Tragen. Besser hätte es kein Nostalgiker inszenieren können.

Xabi Alonso beendet nach fast 18 Jahren Profifußball im Sommer seine Karriere.

Vorbereitet. Durchsichtig. Würdig.

"Es war keine einfache Entscheidung, aber ich glaube, es ist der richtige Moment", erklärte Alonso, der 2014 von Real Madrid zu den Bayern kam, wenig später bei FC Bayern.tv. Nicht nur der Spieler, sondern auch der Klub hatten die Verkündung am Donnerstag viel besser vorbereitet und koordiniert als im Fall Lahm.

Auf den emotionalen Post des Spaniers - natürlich hat er es verdient, diese Bekanntmachung selbst zu machen - folgte das Interview mit dem Klubfernsehen, ehe vom FC Bayern auch die Einladung zur Pressekonferenz am Freitag um 12.30 Uhr versendet wurde. Neben Carlo Ancelotti wohnt der auch Alonso bei. Natürlich.

Alle Verantwortlichen zeigten ein Höchstmaß an Professionalität, die sie vor einem Monat noch hatten vermissen lassen. "Unvorbereitet. Undurchsichtig. Unwürdig", lautete damals die SPOX-Einordnung der Vorfälle. Diesmal konnte das Präfix getrost gestrichen werden.

"Es ist die richtige Zeit"

Alonso geht zum besten Zeitpunkt. Das sieht er selbst so. "Ich wollte immer lieber früher als zu spät aufhören. Ich fühle mich noch gut, aber ich glaube es ist die richtige Zeit", begründete er seinen Entschluss. In München hat er noch einen Vertrag bis Saisonende. Bereits im September hatte er erklärt, er könne sich nicht vorstellen, den Verein nochmal zu wechseln.

Dass ihm das hohe Level, auf dem er noch immer zu spielen vermag, deutlich mehr zu schaffen macht als noch vor ein paar Jahren, ist nicht wegzureden. Alonso ist sich dessen bewusst - genauso wie der Tatsache, dass er immer als ganz Großer in Erinnerung bleiben wird, wenn er jetzt abtritt, wo er noch im Stande ist, auch wirklich Großes zu leisten.

"Ich wollte meine Karriere auf dem höchsten Niveau beenden und Bayern ist das höchste Niveau", stellte er abschließend fest.

Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt

Champions-League-Sieger 2005 und 2014, spanischer Meister 2012, Europameister 2008 und 2012, Weltmeister 2010 sowie zuletzt zweimal deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger - es ist nur ein Auszug aus Alonsos beeindruckender Vita.

"Ich habe wirklich viel erlebt. Bei Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid oder Bayern München. Das waren vier großartige Klubs. Dazu noch in der Nationalmannschaft. Ich hätte nie gedacht, so eine großartige Karriere zu haben, und ich hoffe, es kommt noch was dazu", äußerte sich Alonso am Donnerstag stolz.

Seine Karriere hat er mit den bedeutendsten Titeln längst gekrönt. Dennoch: Ein Triple hat er noch nie geholt. Es ist der letzte riesige Anreiz, den der 35-Jährige in dieser finalen Saison noch hat. Und es würde ihn neben dem FC Liverpool und Real Madrid, wo er längst ein Held der Vereinsgeschichten ist, auch in München in den Legendenstatus erheben.

Wer folgt im Mittelfeld nach Alonso?

Dort beginnt nun endgültig die heiße Planungsphase für die neue Saison. Zwar haben die Bayern mit Niklas Süle und Sebastian Rudy bereits zwei Neuverpflichtungen bekanntgegeben. Ob die Lücken, die Lahm und Alonso hinterlassen, allerdings wirklich mit dem vorhandenen Personal gefüllt werden sollen, ist zumindest fraglich.

Xabi Alonsos Karriere: Ein Baske erobert die Fußballwelt © getty 1/41 Xabi Alonso beendet seine Karriere am Ende der Saison. SPOX blickt auf eine Karriere zurück, die vor allem von drei Dingen geprägt ist: von Titeln, Titeln und Titeln. /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em.html © getty 2/41 Die Karriere des Mannes aus dem baskischen Tolosa beginnt - natürlich - im Baskenland. Über die Jugend schafft er es ins Profiteam von Real Sociedad. Dort darf er sich bereits regelmäßig mit den Besten messen (hier: Rivaldo) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=2.html © getty 3/41 Bereits im Jahr 2003 stößt Alonso zum Kreis der spanischen Nationalmannschaft. Es gibt Schlechteres für die Ausbildung eines Jungspielers, als mit Größen wie Raul zu trainieren und zu spielen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=3.html © getty 4/41 In den kommenden elf Jahren soll sich Alonso zu einer festen Größe bei der Furia Roja entwickeln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=4.html © getty 5/41 Sein erstes großes Turnier spielt er 2004 bei der EM in Portugal. Richtig gut läuft es allerdings nicht. Bereits nach der Gruppenphase ist Schluss, stattdessen kommen die späteren Finalisten Portugal und Griechenland weiter /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=5.html © getty 6/41 Nach der EM macht der mittlerweile 22-Jährige den ersten großen Schritt in seiner Karriere: Er verlässt die baskische Heimat und wechselt auf die Insel zum FC Liverpool. Eine Entscheidung, die sich als Volltreffer erweisen soll /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=6.html © getty 7/41 Bereits in seiner ersten Saison steht der Mittelfeldmann nämlich beim wohl verrücktesten Champions-League-Finale aller Zeiten im Mittelpunkt: Er erzielt gegen Milan das 3:3 - nach 0:3-Rückstand... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=7.html © getty 8/41 Am Ende gewinnt Liverpool den Henkelpott im Elferschießen sogar noch /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=8.html © getty 9/41 In fünf Jahren Liverpool macht Alonso 143 Spiele (15 Tore). Er gewinnt neben dem CL-Titel 2006 den FA Cup /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=9.html © getty 10/41 Im Jahr 2008 steht Xabi erstmals mit der Nationalmannschaft in einem Finale: In Wien trifft die Furia Roja im EM-Endspiel auf Deutschland /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=10.html © getty 11/41 Stolz präsentiert die Nummer 14 nach dem 1:0-Sieg die EM-Trophäe /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=11.html © getty 12/41 Im Sommer 2009 wechselt der Junge aus Tolosa in LaLiga zurück - und zwar zur größten aller Hausnummern: zu Real Madrid. Die nächste goldrichtige Entscheidung, die früh ihre Schatten vorauswirft /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=12.html © getty 13/41 Mit mittlerweile 27 Jahren kommt Alonso als gestandener Profi mit Führungsanspruch nach Madrid. Eine Legende wie Raul nun auch im Klub an der Seite zu haben, erachtet er dennoch als wertvoll /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=13.html © getty 14/41 Bei Real trifft Alonso auf Cristiano Ronaldo - zu dieser Zeit noch CR9 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=14.html © getty 15/41 Am 11. Juli 2010 spielt Xabi Alonso das größte Spiel seiner Karriere: das WM-Finale mit Spanien gegen die Niederlande. Und er nimmt erneut in einem großen Endspiel eine entscheidende Rolle ein, denn... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=15.html © getty 16/41 ...der Brutalo-Tritt von Nigel de Jong in seine Brust ist der große Aufreger des Spiels, wahrscheinlich sogar des ganzen Turniers /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=16.html © getty 17/41 Das niederländische Raubein sieht dafür nicht Rot. Am Ende fällt die Szene nicht so schwer ins Gewicht, da... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=17.html © getty 18/41 ...die Spanier doch jubeln können. Nach Iniestas Tor in der Verlängerung ist die Furia Roja erstmals Weltmeister - der größte Erfolg in Alonsos Karriere /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=18.html © getty 19/41 Diesen Pokal will jedes kleine Kind, das mit dem Kicken anfängt, in den Händen halten. Logisch, dass er erst einmal genau inspiziert wird /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=19.html © getty 20/41 Die spanische Dominanz hört einfach nicht auf. Zwei Jahre später stehen Alonso und Co. in Polen und der Ukraine schon wieder im EM-Finale - diesmal gegen Italien um Andrea Pirlo /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=20.html © getty 21/41 Mit einer 4:0-Machtdemonstration wird die Squadra Azzurra weggefegt. Alonso, Casillas, Ramos und Co. sind längst lebende Legenden - und schon etwas routinierter beim Jubeln. Daily Business sozusagen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=21.html © getty 22/41 Privat ist Xabier seit Juli 2009 mit seiner Jugendliebe verheiratet, mit der er einen Sohn und zwei Töchter hat. Ein Küsschen für den Europameister darf nicht fehlen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=22.html © getty 23/41 Logisch, dass Alonso mittlerweile in den Kreis der besten Spieler der Welt gehört. 2011 und 2012 wird er in die FIFA Weltelf gewählt /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=23.html © getty 24/41 Im Jahr 2012 zeichnet die LFP Alonso auch als besten Spieler der Primera Division aus. Erstmals seit Einführung der Awards bekommt ein anderer Spieler als Xavi diesen Titel /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=24.html © getty 25/41 Unter Carlo Ancelotti starten Alonso und Real in der Champions-League-Saison 2013/2014 richtig durch /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=25.html © getty 26/41 Im Halbfinale deklassieren die Königlichen Arjen Robben und die Bayern mit 1:0 und 4:0 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=26.html © getty 27/41 In einem großen Finale zuzuschauen, ist der Albtraum eines jeden Fußballers. Wegen seiner dritten Gelben Karte aus dem Rückspiel gegen die Bayern, darf Alonso in Lissabon gegen Atletico nicht mitwirken. Doch er sieht dabei zu, wie seine Teamkollegen... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=27.html © getty 28/41 ...den letzten Schritt machen. Endlich ist Real am Ziel! Nach zwölf Jahren gewinnen die Königlichen wieder ihren Lieblingswettbewerb und feiern La Decima /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=28.html © getty 29/41 Auf Nationalmannschaftsebene läuft der Sommer 2014 für Alonso weniger märchenhaft. Die Ära der Furia Roja scheint zu Ende. In Brasilien scheiden Alonso und Co. in der Gruppenphase aus /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=29.html © getty 30/41 Für Alonso steht ein Sommer des Umbruchs an: Er entscheidet sich für einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Auch auf Vereinsebene sucht er im Alter von 32 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=30.html © getty 31/41 Zum Ende des Transferfensters wechselt der Baske überraschenderweise zum FC Bayern München /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=31.html © getty 32/41 Schon am nächsten Tag steht Alonso gegen den FC Schalke 04 auf dem Rasen. Sofort ist er Chef im Mittelfeld der Münchner. Jürgen Klopp spricht später über eine "Offenbarung" /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=32.html © getty 33/41 WM-Finale gegen Robben gewonnen, EM-Finale gegen Schweinsteiger gewonnen, als Real-Spieler der große Rivale von Pep Guardiola als Barcelona-Trainer gewesen: Bei den Bayern arbeitet Alonso mit einigen großen Konkurrenten der Vergangenheit zusammen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=33.html © getty 34/41 ...und es funktioniert. Alonso ist auch bei Bayern erfolgreich und fügt seiner beeindruckenden Titelsammlung noch den einen oder anderen hinzu /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=34.html © getty 35/41 Dreimal feiert er mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=35.html © getty 36/41 Das bayrische Trachtenoutfit und die Meisterschale stehen Alonso dabei gut. Neben den drei Meistertiteln feiert er... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=36.html © getty 37/41 2016 auch den DFB-Pokal /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=37.html © getty 38/41 Ein Auszug aus Alonsos Titelsammlung: Champions-League-Sieger (2005, 2014), spanischer Meister (2012), deutscher Meister (2015, 2016), Pokalsieger in Spanien (2011, 2014), England (2006), Deutschland (2016), Weltmeister (2010), Europameister (2008, 2012) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=38.html © getty 39/41 Mit den Bayern ist Alonso erneut auf Meisterschaftskurs. Es wäre seine Letzte, denn am 9. März verkündet er sein Karriereende nach Ablauf der Spielzeit. /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=39.html © getty 40/41 Die Aussicht auf Titel aber bleibt noch bestehen, denn auch im Pokal steht der FCB zum achten Mal in Folge im Halbfinale... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=40.html © getty 41/41 Und zum krönenden Abschluss einer Bilderbuch-Karriere wahren Alonso und Co. nach den Kantersiegen gegen Arsenal die Chance aufs Champions-League-Finale in Cardiff /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=41.html

In Renato Sanches oder Joshua Kimmich haben die Münchner einige potenzielle Kandidaten dafür schon in ihren Reihen. Ancelotti traut den Jungspunden aber womöglich noch nicht zu, die gestandenen Führungsspieler eins zu eins zu ersetzen. Gut möglich, dass noch eine große Lösung gefunden wird.

Klasse, Anstand, Stilsicherheit

"Der FC Bayern bedankt sich bei einem großartigen Spieler und Menschen, der den FC Bayern auf und neben dem Platz hervorragend vertreten hat", sagte Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge mit ehrlichen Worten. Es gilt als Gentlemen's Agreement im Business, dass man bei einer Trennung fair über die andere Partei spricht. Bei Alonso aber steckt viel mehr dahinter, nicht zuletzt sein tadelloser Charakter.

Wie vor ihm schon Frank Lampard hat der Spanier zum Abtritt die elegante Variante gewählt. Die des Gentlemans. Der war Alonso in seiner Karriere nämlich immer. Ohne viel Geschwafel und Tamtam.

Der Mittelfeldmann zeichnete sich stets durch Klasse und Anstand aus. Auch jetzt, bei der Verkündung seines Karriereendes, ließ er nichts anbrennen. Philipp Lahm wird sich sicher noch einmal überlegen, ob er das nicht auch so schlicht und doch wirkungsvoll hätte haben können.

Alonso jedenfalls ist seinem Wesen treu geblieben. Von den ganz Großen im Weltfußball, zu denen er zweifellos gehört, ist er definitiv einer der stilsichersten. Und genau so vollendet er das, was später alle als sein Lebenswerk feiern werden.

Xabi Alonso im Steckbrief