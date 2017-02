Jerome Boateng Ende Februar zurück

Freitag, 03.02.2017

Dafür stehen Arturo Vidal und Thiago, die zuletzt verletzt gefehlt hatten, wieder zur Verfügung. "Sie haben die ganze Woche trainiert, sie sind in einer guten Verfassung und sind bereit", sagte der Italiener.

Bei Ribery, den eine Muskelzerrung plagt, sprach Ancelotti lediglich von einem "kleinen Problem, vielleicht beginnt er nächste Woche mit dem Individualtraining". Ribéry, der gegen Schalke durch Douglas Costa ersetzt wird, könnte so eventuell am 15. Februar beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal wieder einsatzfähig sein.

Für das Rückspiel in London am 7. März ist offenbar auch Boateng wieder eine Option. Der Abwehrspieler absolviere derzeit "Einzeltraining, wir sind zufrieden. Ich denke, dass er Ende Februar wieder mit der Mannschaft trainieren kann", sagte Ancelotti.

Gegen Schalke gibt es indes ein Wiedersehen mit dem ausgeliehenen Holger Badstuber. "Es ist schön für uns, wenn wir ihn sehen, aber wir sind auf uns fokussiert", sagte Ancelotti, für den Schalke "besser ist als der Tabellenplatz".

