Medien: FCB beobachtet Alli

Freitag, 03.02.2017

Erst Real Madrid, nun FC Bayern München: Dele Alli ist auf dem Transfermarkt ein begehrtes Ziel. Der 20-Jährige konnte sich seit seinem Wechsel von den MK Dons zu den Spurs zu einem Nationalspieler entwickeln und spielt auch in diesem Jahr überzeugend.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat

Das soll laut The Times die Bayern für einen Sommertransfer auf den Plan gebracht haben. Rund 98 Millionen Euro würde Spurs-Boss Daniel Levy wohl in der ersten Verhandlungsrunde ausrufen, so der Bericht. Im September 2016 verlängerte er seinen Vertrag bis 2022.

Somit ein teures Unterfangen für den FC Bayern. Der Rekordmeister beobachte Alli allerdings schon lange und wird ab Sommer auf Xabi Alonso verzichten müssen. Der Spanier wird seine Karriere beenden, was zuletzt auch Gerüchte um Marco Verratti aufbrachte.

Dele Alli im Steckbrief