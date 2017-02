Neuer nimmt Lewy nach Elfer in Schutz

Donnerstag, 16.02.2017

Das Ergebnis war deutlich und die Leistung der Mannschaft weitestgehend überzeugend. Doch war das auch eine Vorstellung, die so zu erwarten war? "Erwarten kann man so etwas nicht. Arsenal ist eine Mannschaft, die mitspielen will. Sie haben uns viel Platz gegeben, wir haben es gut ausgenutzt", so Neuer nach dem Spiel: "Wir hatten bis auf 15 Minuten die totale Kontrolle."

Kalt ließ ihn aber auch die vielleicht brisanteste Szene der ersten Halbzeit nicht - der Elfmeter, der gegen Robert Lewandowski verhängt wurde. Für Neuer zumindest keine zwingende Elfmeter-Situation: "Erstmal muss man sagen, dass Lewy ihn nicht sieht. Wenn man es mit der Entscheidung bei Ousmane Dembele gegen Benfica vergleicht, dann ist die Aktion vom Dortmund-Spiel eher strafstoßwürdig als die Szene von Lewy."

Manuel Neuer im Steckbrief