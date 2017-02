Medien: Bayern plant Angebot für Semedo

Freitag, 10.02.2017

Der 23-Jährige rückt nicht zum ersten Mal in den Fokus eines europäischen Top-Klubs. Schon vor der Saison stand Semedo bei Manchester United auf dem Wunschzettel, auch Inter Mailand soll den Defensivspieler seit längerem beobachten.

Allerdings müsste der Rekordmeister wohl tief in die Tasche greifen. Offenbar besitzt Semedo in seinem bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

