Ze Roberto zweifelt an Bayerns Stärke

Samstag, 21.01.2017

Wie schlagen sich die Bayern in der Liga? Jetzt Aufstellung auf LigaInsider checken!

Der 42-Jährige, der in der abgelaufenen Saison mit Palmeiras die brasilianische Meisterschaft gewann, erklärte der AZ, dass er den FCB und die Bundesliga auch von Südamerika aus noch regelmäßig verfolge: "Ja, den FC Bayern und den deutschen Fußball, die Bundesliga wird in Brasilien auf zwei Kanälen übertragen, ESPN und Fox. Am Samstagvormittag oder -mittag, je nach Zeitverschiebung, schaue ich. Ich bin jetzt auch ein paar Tage in München gewesen."

"Leipzig hat mich sehr überrascht", lobte Ze Roberto weiter. Mit Blick auf die Stärke des Rekordmeisters meinte er dagegen: "Das Bayern von heute ist nicht das Bayern des vorvergangenen Jahres."

