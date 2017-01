Wagner will zurück: "Bayern ist mein Verein"

An Selbstvertrauen hat es Sandro Wagner noch nie gemangelt. Deswegen haut er wieder mal einen raus: "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer."

"In der Wahrnehmung bin ich sicher nicht einer der beliebtesten Spieler. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin keiner, der sich verstellt. Die Leute wissen ja auch nichts von mir. Ich habe kein Facebook-Profil, wo ich meinen Hamster fotografiere."

"Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen - selbst 12 Millionen oder so"

