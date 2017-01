Van Bommel enthüllt "üble Auseinandersetzung"

Mittwoch, 04.01.2017

"Ich habe meine Teamkollegen bei Bayern immer verteidigt. Wenn er jemanden ohne Grund attackiert hat, habe ich ihm ganz klar meine Meinung dazu gesagt. Im Winter 2010 eskalierte unser Streit dann allerdings. Wir hatten eine üble Auseinandersetzung, in der ich ihm alles gesagt habe, was mir nicht gepasst hat. Danach bin ich mit Tränen in den Augen aus dem Raum gestürmt und wusste, dass meine Zeit bei Bayern vorbei war", erinnerte sich der beinharte Mittelfeldspieler.

Nach seinem kurzen Intermezzo bei Milan wechselte van Bommel 2012 zurück zur PSV Eindhoven und beendete seine Karriere schließlich im Jahr 2013.

