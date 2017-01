FCB stellt ehemalige Stars an

Freitag, 13.01.2017

Der Brasilianer Elber, der Franzose Lizarazu und der Bosnier Salihamidzic sollen den FC Bayern künftig neben Weltmeister Paul Breitner repräsentieren und helfen, die Marke FC Bayern im In- und Ausland zu stärken.

Er freue sich darauf, sagte Lizararzu, "überall in der Welt erzählen zu können, was diesen Klub so einzigartig macht und was der FC Bayern für mich und Millionen Menschen bedeutet".

