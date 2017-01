Costa: "2017 wird mein Jahr"

Dienstag, 03.01.2017

Der FC Bayern München will in diesem Jahr mit Trainer Carlo Ancelotti den Triumph in der Champions League angreifen und dürfte somit erfreut über die Aussagen von Douglas Costa sein. Der Brasilianer hat sich für das Jahr 2017 viel vorgenommen.

"2017 wird mein Jahr", kündigte er in der Bild an und denkt gar: "Europas Fußballer des Jahres? Möglich!" Der Hintergrund ist einfach: "Weil ich dann schon zwei Jahre in München bin. Ich bin einfach noch besser integriert. Ich habe auch zwei Jahre gebraucht, um bei Schachtjor Donezk richtig gut zu spielen."

Nachdem er seine Muskelprobleme langsam beiseitelegen konnte, ist Costa mehr und mehr ein entscheidender Faktor für den Trainer geworden. Gegen RB Leipzig vertraute Ancelotti auf den Brasilianer und verzichtete dafür auf Franck Ribery.

Douglas Costa im Steckbrief