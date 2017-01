Ancelotti über Müller: "Taktisch ausgezeichnet"

Samstag, 28.01.2017

Der 57-Jährige zweifelt keineswegs an den Qualitäten seines Schützlings. Gegenüber der Bild stellte er klar: "Ich habe keinen Stürmer mit der taktischen Qualität gesehen wie Müller." Obwohl der Offensivmann seiner Form hinterherläuft, gehört er für Ancelotti zum Stammpersonal. "Wir erwarten, dass ein Stürmer die beste Athletik, Technik und Kreativität hat. Das sind nicht die Stärken von ihm, er ist aber taktisch ausgezeichnet, kann jede Position spielen", lobte der Italiener gegenüber ESPN.

"Die Presse sagt: 'Er ist kein Stürmer!' Echt? Ich bin kein Idiot! Ich weiß, dass er kein Stürmertyp wie Robben oder Costa ist. Und ich werde ihn auch nicht darum bitten, sie zu imitieren", so Ancelotti bei ESPN weiter und fügte an: "Ich bin nicht um ihn besorgt. Er ist mental stark, ein Gewinner, der nie deprimiert ist. Er denkt positiv und hat Vertrauen in das, was er macht."

Thomas Müller im Steckbrief