Ancelotti: Nagelsmann kann Bayern trainieren

Freitag, 27.01.2017

"Ich wünsche ihm, eines Tages Bayern-Trainer zu sein. Vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Er hat die Qualität und macht das gut in diesem Moment", sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz am Freitag über seinen 29-jährigen Kollegen.

Die Voraussichtliche Aufstellung der Bayern - Jetzt auf LigaInsider checken!

Zu seiner eigenen Zukunft betonte Ancelotti, dessen Vertrag beim FCB noch bis Sommer 2019 läuft, dass er derzeit nur an seine Aufgabe beim deutschen Rekordmeister denke. "Es ist nicht der Moment, um über meinen Vertrag zu sprechen. Wir haben viel Zeit. Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Klub, die Mannschaft und die Stadt sind fantastisch."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nagelsmann selbst hatte sich am Donnerstag mit einem Augenzwinkern zu den Spekulationen über ein mögliches Engagement bei den Bayern geäußert. "Ich bin in ganz engem Austausch mit Ralph Hasenhüttl und Thomas Tuchel. Wir einigen uns noch, wer Co-Trainer und wer Cheftrainer wird nächstes Jahr", witzelte er.

Carlo Ancelotti im Steckbrief