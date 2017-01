Ancelotti: Alonso und Robben sollen verlängern

Dienstag, 10.01.2017

"Ich habe dem Klub meine Meinung über die Spieler gesagt.

Jetzt muss der Verein mit Robben und Alonso sprechen! Aber das ist nicht meine Aufgabe im Trainingslager. Wir sind auf die Vorbereitung für die Rückrunde fokussiert", sagte der 57-Jährige gegenüber der Bild.

Allerdings ist momentan noch überhaupt nicht klar, ob Alonso seine Karriere in München fortsetzen möchte. "Wir werden sehen. Jetzt ist Zeit, zu trainieren und sich vorzubereiten", sagte der 35-Jährige am Freitag in Doha, "es gibt keine Deadline." Robben hingegen hat seinen Verlängerungswunsch bereits ausgedrückt.

Carlo Ancelotti im Steckbrief