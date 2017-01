Robben: "Hatte Angebote aus China"

Dienstag, 17.01.2017

"Ich habe eine großartige Zeit hier bei Bayern und ich spiele bei einem der besten Klubs der Welt. Ich wüsste gar nicht, wo ich in meinem Alter hinwechseln könnte", sagte er Radio 538, relativierte aber: "Ein Transfer nach China wäre etwas anderes. Das bestätigt letztendlich, dass deine Karriere zu Ende ist. Ich will so lange wie möglich auf dem höchsten Level spielen."

"In China geht gerade ein gewisser Wahnsinn ab. Sie machen verrückte Angebote", so Robben weiter, der verriet, auch selbst ins Visier der Fernost-Klubs geraten zu sein: "Ich habe auch einige bekommen. Das Geld ist so verrückt, dass man zumindest drüber nachdenkt."

Der 32-Jährige hätte im Reich der Mitte ein Vielfaches von dem verdienen können, was beim deutschen Rekordmeister monatlich auf sein Konto fließt - für Robben kein Grund für einen Wechsel: "Sie bieten vier, fünf oder sechsmal so viel wie die Beträge, die man bei großen Klubs verdient. Aber Geld war nie mein Antrieb. Deshalb hatte ich eine großartige Karriere. Für mich geht es nur um Fußball."

"Ich kann nicht verstehen, wie man mit 27 oder 28 nach China wechseln kann", kritisiert er die Wechsel von Oscar und Co.: "Diese Jungs sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Das ist eine echte Verschwendung. Du bekommst nur eine Karriere."

