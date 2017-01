Bestellt mit Ancelotti Prime

Freitag, 20.01.2017

Hängende Schultern. Leere Blicke. Frust. Die Spieler des FC Bayern stapfen langsam über den Rasen der Allianz Arena. Pep Guardiola tröstet seine Schützlinge. Aber auch er kann es nicht verbergen. In seinen Augen steht die Enttäuschung darüber geschrieben, dass er das ganz große Ziel nicht erreicht hat.

Der 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid vor heimischem Publikum war wohl einer der besten Auftritte in den letzten Jahren. Doch er hat nicht gereicht.

Die Bayern sind auch im dritten und letzten Versuch unter Guardiola nicht ins Finale der Champions League eingezogen. Zum dritten Mal in Serie hatten die Bundesliga-Dominatoren auf der Zielgeraden der Saison nicht mehr genügend Kugeln im Lauf.

Die Ära Guardiola, so dominant die Bayern in der Liga waren, so überzeugend die Auftritte über beinahe die gesamten drei Jahre waren, gilt als unvollendet. Zumindest in der breiten öffentlichen Wahrnehmung.

Titel werden am Ende der Saison vereilt

Guardiolas Nachfolger Carlo Ancelotti predigte nicht zuletzt deswegen seit seinem Amtsantritt eine Maxime: Die Titel werden am Ende der Saison verteilt.

Carlo Ancelotti gilt als Spezialist für den saisonentscheidenden Frühling © getty

Oder um es mit den Worten des Mister aus dem September zu sagen: "Ich will meine Spieler nicht schon in der ersten Hälfte der Saison killen."

Holpriger Herbst

Im holprigen Herbst ließ sich der Italiener nicht aus der Ruhe bringen.

Über weite Strecken der Hinrunde waren die Bayern deutlich unsouveräner als in den Jahren zuvor. Immer wieder prangerten die Führungsspieler nach Heimspielen an, dass die letzte Konsequenz und Dominanz fehle. "Wir müssen dem Gegner klar machen, dass hier in der Allianz Arena nichts zu holen ist", sagte etwa Manuel Neuer nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln.

Ancelotti blieb ruhig

FC Bayern Deutschland: Deutsche Neuzugänge der letzten zehn Jahre © spox 1/26 Mit Niklas Süle und Sebastian Rudy verpflichtet der FC Bayern München für den Sommer zwei deutsche Spieler. Nicht alle deutschen Hoffnungen haben es beim Rekordmeister in den letzten zehn Jahren zu etwas gebracht. SPOX gibt den Überblick /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels.html © getty 2/26 Lukas Podolski - Transfer: 2006 für 10 Millionen vom 1. FC Köln - 71 Bundesliga-Spiele, 15 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Köln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=2.html © getty 3/26 Marcell Jansen - Transfer: 2007 für 14 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 17 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zum Hamburger SV /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=3.html © getty 4/26 Miroslav Klose - Transfer: 2007 für 15 Millionen von Werder Bremen - 98 Spiele, 24 Tore - Abgang: 2011 zu Lazio /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=4.html © getty 5/26 Jan Schlaudraff - Transfer: 2007 für 1,2 Millionen von Alemannia Aachen - 8 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zu Hannover 96 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=5.html © getty 6/26 Tim Borowski - Transfer: 2008 ablösefrei von Werder Bremen - 26 Spiele, 5 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Bremen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=6.html © getty 7/26 Hans-Jörg Butt - Transfer: 2008 ablösefrei von Benfica - 63 Spiele - Abgang: 2012 Karriereende /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=7.html © getty 8/26 Alexander Baumjohann - Transfer: 2009 ablösefrei von Borussia Mönchengladbach - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2010 zum FC Schalke 04 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=8.html © getty 9/26 Mario Gomez - Transfer: 2009 für 30 Millionen vom VfB Stuttgart - 115 Spiele, 75 Tore - Abgang: 2013 zum AC Florenz /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=9.html © getty 10/26 Rouven Sattelmaier - Transfer: 2010 ablösefrei von Jahn Regensburg - 0 Spiele - Abgang: 2013 zum 1. FC Heidenheim /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=10.html © getty 11/26 Jerome Boateng - Transfer: 2011 für 13,5 Millionen von Manchester City - 131 Spiele, 3 Tore - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=11.html © getty 12/26 Manuel Neuer - Transfer: 2011 für 30 Millionen vom FC Schalke 04 - 171 Spiele - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=12.html © getty 13/26 Nils Petersen - Transfer: 2011 für 2,8 Millionen von Energie Cottbus - 9 Spiele, 2 Tore - Abgang: 2012 zu Werder Bremen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=13.html © getty 14/26 Lukas Raeder - Transfer: 2012 ablösefrei vom FC Schalke 04 - 2 Spiele - Abgang: 2014 zu Vitoria Setubal /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=14.html © getty 15/26 Tom Starke - Transfer: 2012 ablösefrei von 1899 Hoffenheim - 5 Spiele - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=15.html © getty 16/26 Mitchell Weiser - Transfer: 2012 für 800.000 vom 1. FC Köln - 16 Spiele, 1 Tor - Abgang: 2013 Leihe zum 1. FC Kaiserslautern, 2015 zu Hertha BSC /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=16.html © getty 17/26 Mario Götze - Transfer: 2013 für 37 Millionen von Borussia Dortmund - 73 Spiele, 22 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Dortmund /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=17.html © getty 18/26 Jan Kirchhoff - Transfer: 2013 ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 - 7 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2014 Leihe zum FC Schalke 04, 2016 zum AFC Sunderland /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=18.html © getty 19/26 Sinan Kurt - Transfer: 2014 für 3 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 1 Spiel, 0 Tore - Abgang: 2016 zu Hertha BSC /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=19.html © getty 20/26 Sebastian Rode - Transfer: 2014 ablösefrei von Eintracht Frankfurt - 38 Spiele, 3 Tore - Abgang: 2016 zu Borussia Dortmund /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=20.html © getty 21/26 Joshua Kimmich - Transfer: 2015 für 8,5 Millionen vom VfB Stuttgart - 36 Spiele, 4 Tore - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=21.html © getty 22/26 Sven Ulreich - Transfer: 2015 für 3,5 Millionen vom VfB Stuttgart - 1 Spiel - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=22.html © getty 23/26 Serdar Tasci - Transfer: 2016 für 2,5 Millionen Leihgebühr von Spartak Moskau - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Moskau (Leihende) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=23.html © getty 24/26 Mats Hummels - Transfer: 2016 für 35 Millionen von Borussia Dortmund - 14 Spiele, 1 Tor - Abgang: - /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=24.html © getty 25/26 Sebastian Rudy - Transfer: 2017 ablösefrei von 1899 Hoffenheim /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=25.html © getty 26/26 Niklas Süle - Transfer: 2017 für kolportierte 20 Millionen von 1899 Hoffenheim /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/fc-bayern-deutsche-spieler-transfers/podolski-goetze-gomez-klose-baumjohann-schlaudraff-hummels,seite=26.html

Stellte sich in den vergangenen drei Jahren eigentlich nur die Frage danach, wie hoch die Münchner ihre Bundesligaspiele gewinnen würden, merkten die Gegner plötzlich, dass etwas zu holen war. Selbst bei einer Bayern-Führung. Ungewohnt. Doch Ancelotti blieb ruhig.

In der Champions League beendeten die Bayern ihre Gruppe erstmals seit der Saison 2009/2010 nicht mehr als Erster. Das wichtige Auswärtsspiel bei Atletico Madrid ging wie das Halbfinal-Hinspiel der Vorsaison im Vicente Calderon mit 0:1 verloren - und diesmal mit weniger Kontrolle, weniger Ideen, weniger Gefahr. Verdienter. Obendrauf kam die peinliche 2:3-Niederlage beim FK Rostov zu einem Zeitpunkt, als man rechnerisch noch alle Chancen auf den Gruppensieg hatte. Der war damit futsch. Doch Ancelotti blieb ruhig.

Der wiedergewählte Präsident Uli Hoeneß stärkte seinem Trainer und dessen Sichtweise den Rücken: "Bis Weihnachten müssen wir uns durchwurschteln", um in der Rückrunde anzugreifen, so das Credo, das Hoeneß Ende November ausgab.

Und das Durchwurschteln funktionierte beeindruckend effizient. Die fünf Pflichtspiele im Dezember gewannen die Münchner allesamt, Torverhältnis: 13:1. Darunter der Statement-Sieg mit dem 3:0 gegen den direkten Konkurrenten RB Leipzig.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Irgendwo im Kleingedruckten

Nicht zuletzt wegen des starken Endspurts ist die Ancelotti-Truppe vor der Rückrunde in allen Wettbewerben auf Kurs: Spitzenreiter in der Bundesliga mit drei Zählern Vorsprung, Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg, Champions-League-Achtelfinale gegen Arsenal.

Alle Titel sind möglich. Und alle Titel sollten es möglichst auch sein. Das ist nicht die offizielle Zielvorgabe, steht aber irgendwo im Kleingedruckten. Nur so wird eine sehr, sehr gute Saison zu einer sensationellen Saison.

Vor dem Pflichtspielstart ins neue Jahr mit dem Hinrunden-Abschluss gegen den SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) beschwören alle Beteiligten bei den Bayern das enorme Steigerungspotenzial für 2017: "Wir sind ein bisschen frischer als zum Start der Hinrunde. Jetzt hatten wir viel mehr Zeit, uns gut vorzubereiten und an unseren Problemen zu arbeiten. Wir werden in der Rückrunde besser spielen", sagte Robert Lewandowski zu SPOX.

Thomas Müller zieht seine Zuversicht neben der akribischen Arbeit im Trainingslager aus der ansteigenden Form des Dezembers: "Man hat gesehen, dass wir nochmal eine Schippe draufgelegt und in den letzten drei, vier Wochen eine kleine Entwicklung durchgemacht haben. Das macht mir Hoffnung für die nächsten Wochen."

Xabi Alonsos Karriere: Ein Baske erobert die Fußballwelt © getty 1/39 Xabi Alonso plant offenbar sein Karriereende nach der Saison. SPOX blickt auf eine Karriere zurück, die vor allem von drei Dingen geprägt ist: von Titeln, Titeln und Titeln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em.html © getty 2/39 Die Karriere des Mannes aus dem baskischen Tolosa beginnt - natürlich - im Baskenland. Über die Jugend schafft er es ins Profiteam von Real Sociedad. Dort darf er sich bereits regelmäßig mit den Besten messen (hier: Rivaldo) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=2.html © getty 3/39 Bereits im Jahr 2003 stößt Alonso zum Kreis der spanischen Nationalmannschaft. Es gibt Schlechteres für die Ausbildung eines Jungspielers, als mit Größen wie Raul zu trainieren und zu spielen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=3.html © getty 4/39 In den kommenden elf Jahren soll sich Alonso zu einer festen Größe bei der Furia Roja entwickeln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=4.html © getty 5/39 Sein erstes großes Turnier spielt er 2004 bei der EM in Portugal. Richtig gut läuft es allerdings nicht. Bereits nach der Gruppenphase ist Schluss, stattdessen kommen die späteren Finalisten Portugal und Griechenland weiter /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=5.html © getty 6/39 Nach der EM macht der mittlerweile 22-Jährige den ersten großen Schritt in seiner Karriere: Er verlässt die baskische Heimat und wechselt auf die Insel zum FC Liverpool. Eine Entscheidung, die sich als Volltreffer erweisen soll /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=6.html © getty 7/39 Bereits in seiner ersten Saison steht der Mittelfeldmann nämlich beim wohl verrücktesten Champions-League-Finale aller Zeiten im Mittelpunkt: Er erzielt gegen Milan das 3:3 - nach 0:3-Rückstand... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=7.html © getty 8/39 Am Ende gewinnt Liverpool den Henkelpott im Elferschießen sogar noch /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=8.html © getty 9/39 In fünf Jahren Liverpool macht Alonso 143 Spiele (15 Tore). Er gewinnt neben dem CL-Titel 2006 den FA Cup /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=9.html © getty 10/39 Im Jahr 2008 steht Xabi erstmals mit der Nationalmannschaft in einem Finale: In Wien trifft die Furia Roja im EM-Endspiel auf Deutschland /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=10.html © getty 11/39 Stolz präsentiert die Nummer 14 nach dem 1:0-Sieg die EM-Trophäe /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=11.html © getty 12/39 Im Sommer 2009 wechselt der Junge aus Tolosa in LaLiga zurück - und zwar zur größten aller Hausnummern: zu Real Madrid. Die nächste goldrichtige Entscheidung, die früh ihre Schatten vorauswirft /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=12.html © getty 13/39 Mit mittlerweile 27 Jahren kommt Alonso als gestandener Profi mit Führungsanspruch nach Madrid. Eine Legende wie Raul nun auch im Klub an der Seite zu haben, erachtet er dennoch als wertvoll /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=13.html © getty 14/39 Bei Real trifft Alonso auf Cristiano Ronaldo - zu dieser Zeit noch CR9 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=14.html © getty 15/39 Am 11. Juli 2010 spielt Xabi Alonso das größte Spiel seiner Karriere: das WM-Finale mit Spanien gegen die Niederlande. Und er nimmt erneut in einem großen Endspiel eine entscheidende Rolle ein, denn... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=15.html © getty 16/39 ...der Brutalo-Tritt von Nigel de Jong in seine Brust ist der große Aufreger des Spiels, wahrscheinlich sogar des ganzen Turniers /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=16.html © getty 17/39 Das niederländische Raubein sieht dafür nicht Rot. Am Ende fällt die Szene nicht so schwer ins Gewicht, da... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=17.html © getty 18/39 ...die Spanier doch jubeln können. Nach Iniestas Tor in der Verlängerung ist die Furia Roja erstmals Weltmeister - der größte Erfolg in Alonsos Karriere /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=18.html © getty 19/39 Diesen Pokal will jedes kleine Kind, das mit dem Kicken anfängt, in den Händen halten. Logisch, dass er erst einmal genau inspiziert wird /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=19.html © getty 20/39 Die spanische Dominanz hört einfach nicht auf. Zwei Jahre später stehen Alonso und Co. in Polen und der Ukraine schon wieder im EM-Finale - diesmal gegen Italien um Andrea Pirlo /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=20.html © getty 21/39 Mit einer 4:0-Machtdemonstration wird die Squadra Azzurra weggefegt. Alonso, Casillas, Ramos und Co. sind längst lebende Legenden - und schon etwas routinierter beim Jubeln. Daily Business sozusagen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=21.html © getty 22/39 Privat ist Xabier seit Juli 2009 mit seiner Jugendliebe verheiratet, mit der er einen Sohn und zwei Töchter hat. Ein Küsschen für den Europameister darf nicht fehlen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=22.html © getty 23/39 Logisch, dass Alonso mittlerweile in den Kreis der besten Spieler der Welt gehört. 2011 und 2012 wird er in die FIFA Weltelf gewählt /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=23.html © getty 24/39 Im Jahr 2012 zeichnet die LFP Alonso auch als besten Spieler der Primera Division aus. Erstmals seit Einführung der Awards bekommt ein anderer Spieler als Xavi diesen Titel /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=24.html © getty 25/39 Unter Carlo Ancelotti starten Alonso und Real in der Champions-League-Saison 2013/2014 richtig durch /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=25.html © getty 26/39 Im Halbfinale deklassieren die Königlichen Arjen Robben und die Bayern mit 1:0 und 4:0 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=26.html © getty 27/39 In einem großen Finale zuzuschauen, ist der Albtraum eines jeden Fußballers. Wegen seiner dritten Gelben Karte aus dem Rückspiel gegen die Bayern, darf Alonso in Lissabon gegen Atletico nicht mitwirken. Doch er sieht dabei zu, wie seine Teamkollegen... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=27.html © getty 28/39 ...den letzten Schritt machen. Endlich ist Real am Ziel! Nach zwölf Jahren gewinnen die Königlichen wieder ihren Lieblingswettbewerb und feiern La Decima /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=28.html © getty 29/39 Auf Nationalmannschaftsebene läuft der Sommer 2014 für Alonso weniger märchenhaft. Die Ära der Furia Roja scheint zu Ende. In Brasilien scheiden Alonso und Co. in der Gruppenphase aus /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=29.html © getty 30/39 Für Alonso steht ein Sommer des Umbruchs an: Er entscheidet sich für einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Auch auf Vereinsebene sucht er im Alter von 32 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=30.html © getty 31/39 Zum Ende des Transferfensters wechselt der Baske überraschenderweise zum FC Bayern München /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=31.html © getty 32/39 Schon am nächsten Tag steht Alonso gegen den FC Schalke 04 auf dem Rasen. Sofort ist er Chef im Mittelfeld der Münchner. Jürgen Klopp spricht später über eine "Offenbarung" /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=32.html © getty 33/39 WM-Finale gegen Robben gewonnen, EM-Finale gegen Schweinsteiger gewonnen, als Real-Spieler der große Rivale von Pep Guardiola als Barcelona-Trainer gewesen: Bei den Bayern arbeitet Alonso mit einigen großen Konkurrenten der Vergangenheit zusammen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=33.html © getty 34/39 ...und es funktioniert. Alonso ist auch bei Bayern erfolgreich und fügt seiner beeindruckenden Titelsammlung noch den einen oder anderen hinzu /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=34.html © getty 35/39 Zweimal feiert er mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=35.html © getty 36/39 Das bayrische Trachtenoutfit und die Meisterschale stehen Alonso dabei gut. Neben den zwei Meistertiteln feiert er... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=36.html © getty 37/39 2016 auch den DFB-Pokal /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=37.html © getty 38/39 Ein Auszug aus Alonsos Titelsammlung: Champions-League-Sieger (2005, 2014), spanischer Meister (2012), deutscher Meister (2015, 2016), Pokalsieger in Spanien (2011, 2014), England (2006), Deutschland (2016), Weltmeister (2010), Europameister (2008, 2012) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=38.html © getty 39/39 Mit den Bayern ist Alonso erneut auf Meisterschaftskurs. Sein letzter Titel? Gerüchten zufolge hat er der Vereinsführung mitgeteilt, im Sommer 2017 die Schuhe an den Nagel hängen zu wollen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/xabi-alonso-karriere/real-sociedad-liverpool-real-madrid-bayern-muenchen-spanien-wm-em,seite=39.html

Und Ancelotti? Der predigte bereits in der ersten Saisonhälfte regelmäßig, dass es ausschließlich um die entscheidenden zwei, drei Monate gehe. Der Ton wird mit Hinblick auf die Rückrunde bestimmter: "Es ist er­laubt, Feh­ler im ers­ten Teil der Sai­son zu ma­chen. Aber du darfst keine Feh­ler im zwei­ten Teil der Sai­son machen."

Just in time bestellt

Immer wieder wurde in der Hinserie das Bild von Carlo und der langen Leine gezeichnet. Ancelotti eilt aber auch der Ruf voraus, in eben jener Crunchtime der Saison anzuziehen. Die Aussagen werden prägnanter, die Reputation scheint sich zu bestätigen.

Nach drei Saisons mit überwältigender Hinrunde und kleinem Knick in der Rückrunde soll es in diesem Jahr umgedreht sein. Die Bayern haben ihre Form just in time für die entscheidenden Monate bestellt, um sich diesmal wieder Allesgewinner nennen zu können. Bestellt mit Ancelotti Prime sozusagen.

Doch eben jener Prime-Service muss auch liefern.

Wie schlagen sich die Bayern in der Liga? Jetzt Aufstellung auf LigaInsider checken!

Alles auf eine Karte

Unter dem Italiener ist die Aura der Unbesiegbarkeit gewichen. Das Vertrauen ins System und in die Spielweise ist noch nicht endgültig vorhanden, eine Weiterentwicklung wenn dann erst mittelfristig zu erkennen. Bislang nicht.

Überspitzt formuliert: Ancelotti, die Mannschaft, der ganze Verein setzt derzeit in seinem Sprech alles auf die Karte, dass man in der Rückrunde schon die Titel einfahren werde. Sollte das nicht klappen, ist genauso wenig alles schlecht wie in der Ära Guardiola alles schlecht war. Unangenehme Fragen kämen dennoch ans Tageslicht.

Ist der Italiener derjenige, der den zweifelsohne bevorstehenden Umbruch langfristig einleiten, durchführen und schließlich zum Erfolg bringen kann? Oder ist er als derjenige geholt worden, der aus der Erfolgsgeneration Lahm-Robben-Ribery die letzten Prozente herausquetschen soll, um schließlich den Trophäenschrank noch einmal pickepackevoll zu machen? Wie sieht die mittel- bis langfristige Ausrichtung aus?

Arjen Robben stimmte am Mittwoch in die Ankündigungen für die Rückrunde mit ein - mit einem entscheidenden Zusatz. Er glaube, dass der FC Bayern bessern spielen werde, aber: "Das müssen wir aber erst einmal bestätigen, sagen können wir das alle."

Der FC Bayern München in der Übersicht