Ancelotti: "Hätten das im Frühjahr bereut"

Zugleich betonte er, dass es ohnehin nicht gut sei, zu früh in Bestform zu kommen: "Wären wir bereits in der Hinrunde auf Hochtouren gelaufen, so hätten wir das im Frühjahr bereut."

Die entscheidende Phase der Saison beginne "eigentlich sogar schon im Februar mit dem Start der K.o.-Phase der Champions League", sagte Ancelotti, "bis dahin haben wir aber noch ein paar Wochen Ruhe". Die Ziele des FC Bayern blieben davon allerdings unberührt. "Wir wollen die Bundesliga gewinnen und in der Champions League so weit wie möglich kommen. Was dann auf der Zielgeraden geschieht, wird sich zeigen", sagte er.

Wie sein Vorgänger Pep Guardiola will Ancelotti auf jeden Fall das Halbfinale in der Champions League erreichen. "So lautet auch mein Ziel, denn ob man dann das Endspiel erreicht, hängt von vielen kleinen Details ab, die man nicht immer kontrollieren kann."

Hoffen auf Lahm

Neben den sportlichen Aspekten genießt Ancelotti auch die Harmonie im Verein: "Bayern wie eine Rückkehr nach Hause, zu Milan. Der Klub ist wie eine Familie, auf allen Ebenen."

Besonders Uli Hoeneß hat es dem Italiener offenbar angetan. "Seit er wieder da ist, gewinnen wir. Das gefällt mir", scherzte er. "Wir hatten schon die Gelegenheit, uns bei einigen Abendessen auszutauschen. Er ist sehr herzlich zu mir und ich bin mir sicher, dass Hoeneß als Präsident dem ganzen Klub helfen wird."

Zu einem möglicherweise verfrühten Karriereende von Philipp Lahm hat Ancelotti ebenfalls eine klare Meinung. "Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Er spielt gut, ist für die Mannschaft sehr wichtig und hat Vertrag bis 2018", gibt er zu bedenken.

Dabei nimmt Ancelotti auch die Fans mit ins Boot: "Ich denke, dass die Fans ihn gerne noch eine weitere Saison auf dem Rasen sehen wollen."

