Baustein für die Freiburger Europareise

Montag, 08.05.2017

Auf die eleganteste Art, die möglich ist, vollendet Florian Niederlechner diesen Angriff.

Am linken Strafraumeck hat Jannik Haberer zu viel Platz. Kein Spieler des FC Schalke 04 weit und breit. Mit so viel Platz und Zeit weiß der Mittelfeldmann etwas anzufangen. Er steckt links in den Sechzehner auf Niederlechner durch.

Und der drischt das Ding aus schwierigem Winkel stilecht mit der Pieke auf den Kasten. Ralf Fährmann kommt noch dran, kann aber nicht verhindern, dass der Ball ins rechte obere Eck einschlägt. Die Nummer 7 bringt den Sportclub Freiburg gegen die Königsblauen in Führung.

Nicht einmal zehn Minuten später steht der 26-Jährige erneut im Mittelpunkt. Zuerst mit seinem Pass auf Maximilian Philipp. Nachdem dieser von Sead Kolasinac elfmeterreif gefoult worden ist, übernimmt Niederlechner Verantwortung, tritt zum Elfer an und setzt den Ball halblinks ins Netz.

Freiburg auf Kurs Europa

Mit seinem Doppelpack zum 2:0 entscheidet der Angreifer das wichtige Heimspiel gegen Schalke. Nach 32 Spieltagen steht der Sportclub plötzlich auf Rang fünf der Tabelle - und damit auf Kurs Europa League.

Florian Niederlechner traf gegen den FC Schalke 04 doppelt © getty

"Die Mannschaft hat für unsere Möglichkeiten ein besonderes Spiel gemacht", lobte Christian Streich sein Team nach der Partie: "Es war großartig für die Zuschauer und für uns auch."

Eine perfekte Woche

Für Niederlechner persönlich war der Auftritt im Schwarzwald-Stadion der perfekte Abschluss einer perfekten Woche.

Am Mittwoch hatten die Freiburger bekannt gegeben, den gebürtigen Oberbayer fest verpflichtet zu haben. Natürlich wie immer beim Sportclub ohne genauere Angaben über Vertragslaufzeit, Gehalt oder Ablöse. Nichts Genaues weiß man nicht. Gerüchtehalber überwies Freiburg allerdings etwa 2,3 Millionen Euro an den 1. FSV Mainz 05, Niederlechners bisherigen Arbeitgeber.

"Er hat in seiner bisherigen Zeit in Freiburg nicht nur durch Tore überzeugt, sondern sich in seinem ganzen Spiel verbessert. Er ist insgesamt zu einem wichtigen Spieler in unserer Offensive geworden", begründete Sportdirektor Klemens Hartenbach die feste Verpflichtung des Angreifers, um hinzuzufügen: "Wir sind uns sicher, dass Florian bei uns am richtigen Ort ist und er hier noch einen weiteren Schritt machen kann."

Ein wichtiger Baustein für die Freiburger Zukunft

Niederlechner ist ein wichtiger Baustein für die Freiburger Zukunft - und diese könnte nach den jüngsten Ergebnissen sogar in Europa liegen.

"Wir hatten jetzt zwei großartige Jahre - auch wenn sie noch nicht vorbei sind -, aber ich weiß, wie die Zyklen sind, ich bin lange genug dabei, um eine Signifikanz zu erkennen und die müssen wir durchbrechen", erläuterte Trainer Christian Streich die Schwierigkeit, den Kader in dieser erfolgreichen Zeit zusammen zu halten: "Wir stoßen jetzt an Grenzen."

Während wichtige Leistungsträger wie Vincenzo Grifo und Maximilian Philipp wegzubrechen drohen und mit ihnen viel offensive Qualität verloren ginge, war die feste Verpflichtung von Pascal Stenzel und eben Niederlechner deswegen ein umso wichtigeres Zeichen.

Freiburger Toptorjäger

Beste Bilder des 32. Spieltags: Hertha-Fans vs. Kapitalismus © getty 1/41 SC FREIBURG - FC SCHALKE 04 2:0: Wir wollen nach Europa, keiner hält uns auf! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg.html © getty 2/41 ... das wollen wir doch sehen! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=2.html © getty 3/41 Hey, Ball her! Es ging früh zur Sache zwischen Freiburg und S04 /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=3.html © getty 4/41 ... gut, dann hole ich ihn mir eben selbst! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=4.html © getty 5/41 ... und mache ihn rein: JAAAA! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=5.html © getty 6/41 Da ist der Frust bei Markus Weinzierl mehr als verständlich /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=6.html © getty 7/41 Und weil es so schön war, erhöht Doppeltorschütze Niederlechner vom Punkt aus. Freiburg schlägt Schalke und bleibt auf Europa-Kurs - während sich Königsblau im grauen Mittelfeld wieder findet /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=7.html © getty 8/41 HAMBURGER SV - MAINZ 05 0:0: Im Abstiegskampf zwischen Hamburg und Mainz galt die Devise: Nur wer einstecken kann, bleibt erstklassig /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=8.html © getty 9/41 Ob die harte Gangart der Mainzer Markus Gisdol Sorgen bereitete? /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=9.html © getty 10/41 Keeper Mathenia passte sich jedenfalls der Spielweise an und nahm in den Zweitkämpfen keine Rücksicht auf Verluste /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=10.html © getty 11/41 Unterdessen läuft die Uhr des Bundesliga-Dinos weiter und weiter. Ob sie am Saisonende stehen bleibt? /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=11.html © getty 12/41 Der gute alte Mathenia hat mit so mancher Glanzparade einen großen Anteil daran, dass die Uhr weiter läuft und rettet seinem Team das Remis. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=12.html © getty 13/41 HERTHA BSC- RB LEIPZIG 1:4: Herzliche Begrüßung zwischen Ralph Hasenhüttl (r.) und Pal Dardai vor der Begegnung um die Europa-Plätze /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=13.html © getty 14/41 Den ersten großen Schritt in Richtung Champions League machen die Leipziger in Person von Timo Werner, der nach 12. Minuten zu seinem 19. Treffer einköpft /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=14.html © getty 15/41 Ey, gibst du wohl den Ball her?! Nö, vergiss es! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=15.html © getty 16/41 Die Gäste ließen nichts anbrennen und waren heute eiskalt. Timo Werner schob nach Vorlage von Poulsen in der 54. Minute in leere Tor ein. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=16.html © getty 17/41 Bereits vor der Partie zeigten die Fans von Hertha BSC, wie sie zu den neureichen Vereinen in Deutschland stehen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=17.html © getty 18/41 FC BAYERN MÜNCHEN - SV DARMSTADT 98 1:0: Das nennen wir doch Arbeitseifer: Trotz der bereits gesicherten Meisterschaft ist Carlo immer noch fleißig am tüfteln und aufstellen. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=18.html © getty 19/41 Begegnung mit der Vergangenheit: Philipp Lahm und Torsten Frings kennen sich noch aus alten Tagen in der Nationalmannschaft. Beide hatten einen großen Anteil am Sommermärchen 2006 /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=19.html © getty 20/41 Genug mit der Gefühlsduselei...was zählt ist die gesunde Härte auf dem Platz /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=20.html © getty 21/41 ...und die Tore natürlich: Juan Bernat schießt die Bayern in der 18. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Diesen Vorsprung retten die Münchner über die Zeit /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=21.html © getty 22/41 BORUSSIA DORTMUND - TSG HOFFENHEIM 2:1: Zum Showdown um die direkte Qualifikation für die Champions League trafen der BVB und die formstarke TSG aufeinander. Möge der Bessere gewinnen... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=22.html © getty 23/41 Der Bann brach bereits nach vier Minuten: Marco Reus tunnelte Keeper Baumann zu seinem fünften Saisontreffer - allerdings aus eindeutiger Abseits-Position /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=23.html © getty 24/41 Im Spiel gab es durchaus einige strittige Situationen. Da musste man als Fan schon genauer hinschauen, ob alles mit rechten Dingen zuging /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=24.html © getty 25/41 Der BVB zog schnell auf 2:0 davon, Andrej Kramaric verkürzte noch auf 2:1 - mehr gelang der TSG in einer von strittigen Schiri-Entscheidungen geprägten Partie nicht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=25.html © getty 26/41 Viel zu häufig stand Schiedsrichter Dr. Felix Brych mit umstrittenen Entscheidungen im Mittelpunkt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=26.html © getty 27/41 EINTRACHT FRANKFURT - VFL WOLFSBURG 0:2: Ein nachdenklicher Niko Kovac. Ob er sich wohl denkt, wie man den Sprung in die Europa League schafft? /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=27.html © getty 28/41 Ein Küsschen gefälligst? /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=28.html © getty 29/41 Diese Liebe scheint sich ausgezahlt haben. Der Ball gehorcht Gomez aufs Wort /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=29.html © getty 30/41 Das kommt Kollge Daniel Didavi zur Gute, der nach Vorlage von Gomez zur 1:0-Führung einnetzt. Durch den Sieg baut sich der VfL zumindest ein Mini-Polster auf den Relegationsplatz auf /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=30.html © getty 31/41 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC AUGSBURG 1:1: Während die Borussia noch um die Europa League-Plätze kämpft, versuchen die Gäste den Absieg zu verhindern /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=31.html © getty 32/41 Ballübungen...nur ohne den Ball. Läuft! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=32.html © getty 33/41 Wie sagte mal einst ein berühmter Fußballkommentator: Sind wir hier beim Wintersport, sind wir beim Slalomlauf...Nein und trotzdem tanzt sich Alfred Finnbogason durch die Gladbacher-Abwehr zur Gästeführung durch. /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=33.html © getty 34/41 1. FC KÖLN - SV WERDER BREMEN 4:3: Guck-Guck! Köln die und die Bremer lieferten sich bereits am Freitagabend einen epischen Schlagabtausch. Den Auftakt für starke Kölner besorgte - wer auch sonst - Anthony Modeste! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=34.html © getty 35/41 Der nächste, bitte: Leonardo Bittencourt erhöhte nach nicht einmal einer halben Stunde auf 2:0. Die Vorentscheidung? Pah! Nicht mit Werder... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=35.html © getty 36/41 Die drehten nämlich die Partie noch vor der Pause! Fin Barthels und Theodor Gebre Selassie brachten die Bremer gegen zuvor drückend überlegene Kölner zurück /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=36.html © getty 37/41 Doch dieses Spiel war einfach nur wahnwitzig: Simon Zoller machte die Bremer Aufholjagd noch vor der Pause mit einem Lupfer zunichte, zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Modeste sensationell - 4:2! /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=37.html © getty 38/41 Die Entscheidung? Nochmal nö! Bremen kam nochmal zurück und verkürzte. Am Ende bibberte der FC den Sieg aber über die Ziellinie /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=38.html © getty 39/41 FC INGOLSTADT - BAYER LEVERKUSEN 1:1: Trainer Tayfun Korkut will mit der Werkself den Abstieg verhindern /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=39.html © getty 40/41 Dieses Vorhaben wurde zunächst in der 73. Minute nach einem sehenswerten Treffer von Sonny Kittel vereitelt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=40.html © getty 41/41 Doch keine Bange...deine Männer haben alles im Griff, lieber Tayfun und erzielen nur fünf Minuten später den Ausgleich. Die Werkself hat damit vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz - die halbe Miete... /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/32-spieltag/beste-bilder-32-spieltag-bayern-bvb-schalke-leipzig-hamburg,seite=41.html

Dass Letzterer tatsächlich ein wichtiger Faktor für Streichs Offensive ist, zeigen seine Einsatzzeiten: Niederlechner machte alle 32 Spiele, stand dabei 27 Mal in der Startelf.

Und die Ausbeute gibt dem Trainer Recht: Am Sonntag schnürte der Stürmer bereits seinen dritten Doppelpack in dieser Saison. In 48 Pflichtspielen für die Breisgauer erzielte Niederlechner nun 20 Tore, mit elf Saisontreffern ist er sogar vor Nils Petersen der vereinsinterne Toptorjäger. Nur Uwe Spieß gelangen im Trikot des SC in der Saison 1994/95 mehr Treffer (13, Max Kruse erzielte 2012/2013 ebenfalls elf).

Streich: "Er muss sich unbedingt weiter stabilisieren"

Neben seiner steigenden Abgeklärtheit erweiterte der 26-Jährige unter Streich auch sein Spiel um einige Facetten. Seine Ballkontrolle hat sich verbessert und er bringt seine technischen Fähigkeiten zusätzlich zu seiner Einstellung und Leidenschaft häufiger auf den Rasen.

Zuletzt brachte ihn Streich beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen auch als Neuneinhalb neben Nils Petersen. Ein Job, den Niederlechner stark ausfüllte und so sein erweitertes Repertoire unter Beweis stellte.

Nichtsdestotrotz sieht Streich bei seinem Schützling noch Luft nach oben: "Er hat viele Dinge angenommen, aber er muss sich unbedingt weiter stabilisieren und sehr hart an sich arbeiten."

Zweikampfquote, Passgenauigkeit, Konstanz

Steigerungspotential hat Niederlechner vor allem noch bei der Zweikampfquote (38,5 Prozent) und bei der Passgenauigkeit (67,5 Prozent). Darüber hinaus ist es vor allem die von Streich angesprochene Konstanz, die der Angreifer für den nächsten Schritt braucht.





Mit dieser Eigenschaft ist der 26-Jährige allerdings auch ein Spiegelbild der Freiburger Formkurve. Siegen mit überzeugenden Leistungen standen zuletzt immer wieder Debakel gegenüber. Die letzten Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: 2:5, 1:0, 1:0, 0:4, 2:1, 0:3, 2:0.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Doch die vielen knappen Siege hieven die Freiburger trotz der teilweise heftigen Niederlagen auf Platz fünf - mit einer für diesen Rang bizarren Tordifferenz von Minus 15.

Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen ist das Wort Europa für Streich jedenfalls nicht mehr tabu: "Wir sind dank der tollen Leistung nun einen großen Schritt näher. Klar, dass wir das jetzt auch ins Ziel bringen wollen. Wir brauchen noch einen Heimsieg gegen Ingolstadt und dann haben wir das große Finale zur Meisterfeier in München. Wir haben eine gute Ausgangsposition und sind so selbstbewusst, dass wir das schaffen können."

Ein Florian Niederlechner in bester Verfassung wäre ein Argument dafür, warum der Sportclub erstmals seit 2013 wieder in den Europapokal einziehen könnte.

Florian Niederlechner im Steckbrief