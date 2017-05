Große Zukunft, große Fragen

Montag, 01.05.2017

35 Millionen Euro war Renato Sanches, der beste Nachwuchsspieler der EM 2016, den Münchnern im Sommer wert. 21 Millionen Euro zahlte der Rekordmeister kürzlich, um Kingsley Coman fest an den Verein zu binden. Und trotzdem ist man sich in der bayerischen Landeshauptstadt durchaus bewusst, dass das größte Juwel in den eigenen Reihen nicht aus Lissabon oder Paris kommt. Sondern aus Rottweil am Neckar.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass Joshua Kimmich bei den Bayern anheuerte. Unter Pep Guardiola wurde er in seiner ersten Saison zum Trainerliebling und zur Allroundwaffe, spielte im Anschluss eine bockstarke Europameisterschaft und - da war man sich einig an der Isar - sollte unter Carlo Ancelotti den nächsten Schritt seiner rasanten Entwicklung gehen.

Und zunächst war da auch wenig, was dagegen sprach. In der Anfangsphase der Saison, als die Münchner und der Mister noch fremdelten, schwang sich Kimmich zu einem der, zeitweise zu dem besten Münchner auf. Die Bayern und Ancelotti holperten auf der Suche nach dem präferierten System vor sich hin, während Kimmich lieferte. In den ersten sieben Ligaspielen traf der 22-Jährige viermal, schoss wichtige Tore. In der Hinrunde insgesamt sieben in 22 Spielen. Alles lief wie gewünscht und geplant.

Doch dann kam der Dezember. Und die Bank.

"Das Kadermanagement hat nicht funktioniert "

FC Bayern: 31 Schritte zur 27. Meisterschaft © getty 1/32 Der FC Bayern ist zum 27. Mal Meister. Wir blicken auf die 31 Schritte zum fünften Titel in Folge zurück /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale.html © getty 2/32 1. Spieltag: Xabi Alonsos Kracher beim euphorischen 6:0-Sieg der Bayern gegen Bremen eröffnet die Bundesliga-Saison. Auch Hummels feiert mit seinen effektiven Diagonalbällen einen gelungenen Einstand /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=2.html © getty 3/32 2. Spieltag: Spät siegen die Bayern 2:0 auf Schalke. Neben Lewandowski trifft auch Kimmich - der Beginn seiner starken Torserie /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=3.html © getty 4/32 3. Spieltag: Auch das bayrische Derby gegen Ingolstadt entscheiden die Bayern 3:1 für sich. Unter anderem Rafinha trifft. In der Vorwoche hatten die Bayern im ersten Champions-League-Spiel Rostov 5:1 weggefegt /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=4.html © getty 5/32 4. Spieltag: Ancelottis perfekter Saisonstart hält an: Auch die Hertha wird 3:0 nach Hause geschickt. Das Thema des Tages: Nach seinem Muskelfaserriss kehrt Robben zurück auf den Platz. In 25 Minuten feiert er gleich sein Debüt-Tor der Saison /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=5.html © getty 6/32 5. Spieltag: Fünf Spiele, fünf Siege. Auch in Hamburg setzen sich die Münchner durch - einer von vielen späten Siegen der Saison! In der 88. Minute entscheidet wieder Kimmich die Partie /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=6.html © getty 7/32 6. Spieltag: Ende September, Anfang Oktober kommt der FCB erstmals ins Straucheln. Der 0:1-Niederlage bei Atletico folgt ein 1:1 im Heimspiel gegen Köln. Modeste versaut Bayern den Sieg, nachdem erneut Kimmich trifft /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=7.html © getty 8/32 7. Spieltag: Auch beim hitzigen 2:2 in Frankfurt haben die Bayern nach der Länderspielpause ihre Probleme. Erste Zweifel an Ancelottis System kommen auf. Kimmich trifft zum letzten Mal - danach wird er nur noch viermal über 90 Minuten spielen dürfen /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=8.html © getty 9/32 8. Spieltag: Die Bayern stabilisieren sich wieder. Einem deutlichen 4:1 über PSV Eindhoven folgt ein souveränes 2:0 gegen Gladbach in der Liga. Für Diskussionsstoff sorgte Douglas Costa mit seinem Jubel /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=9.html © getty 10/32 9. Spieltag: Binnen vier Tagen heißt der Bayern-Gegner im Pokal und in der Liga zweimal Augsburg. Beide Partien entscheidet der Meister 3:1 für sich. Das Erinnerungsstück sichert sich Robben /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=10.html © getty 11/32 10. Spieltag: Bayern gewinnt auch das Rückspiel in Eindhoven, wird zuhause von Nagelsmanns Hoffenheimern beim 1:1 aber mehr gefordert. Danach beginnen die FCB-Gerüchte um den jungen TSG-Coach. Sidefact: Bayern spielt in Trikots aus recycletem Ozean-Müll /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=11.html © getty 12/32 11. Spieltag: Die erste Ligapleite der Saison - 0:1 beim BVB. Aubameyang entscheidet die Partie früh, Leipzig zieht erstmals an den Münchnern vorbei und übernimmt die Tabellenspitze /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=12.html © getty 13/32 12. Spieltag: Nachdem auf die Pleite in Dortmund die noch peinlichere in Rostov folgte, kommen die Bayern mit einem mühevollen 2:1 über Leverkusen zurück in die Spur. Hummels erzielt das Siegtor und ist der gefeierte Mann /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=13.html © getty 14/32 13. Spieltag: Nach vier Minuten liegen die Bayern in Mainz hinten, machen es danach aber kurz und schmerzlos: Doppelpack Lewandowski und Treffer von Robben zum 3:1-Sieg /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=14.html © getty 15/32 14. Spieltag: Die erste Dezember-Woche ist eine wichtige fürs bayrische Selbstverständnis: Erst gewinnt der FCB das Rückspiel gegen Atletico, dann 5:0 gegen Wolfsburg und holt sich damit die Tabellenführung zurück /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=15.html © getty 16/32 15. Spieltag: Bei miesen Temperaturen krampfen die Bayern in Darmstadt über lange Zeit. Dann kommt Costa und nagelt den Ball aus der Ferne in den Winkel. Stichwort individuelle Klasse ... /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=16.html © getty 17/32 16. Spieltag: Das Spiel der Hinrunde! Die Bayern empfangen vor Weihnachten im absoluten Topspiel Aufsteiger Leipzig. Das Ergebnis ist deutlich: 3:0 siegt der Rekordmeister - und die Winterfeierlichkeiten können wie geplant stattfinden /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=17.html © getty 18/32 17. Spieltag: Die Zweifel an Bayerns tatsächlicher Stärke nehmen nach der Winterpause zu. Der knappe und sehr späte 2:1-Sieg in Freiburg kann darüber nicht hinwegtäuschen. Lewandowski trifft in der 91. Minute /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=18.html © getty 19/32 18. Spieltag: Die Stimmung wird mit dem über die Zeit geretteten 2:1-Sieg in Bremen nicht besser. Es herrscht Diskussionsbedarf in München - die Spielweise passt nicht /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=19.html © getty 20/32 19. Spieltag: Die Unzufriedenheit gipfelt beim 1:1 gegen Schalke. Badstubers Rückkehr nach München wird von kritischen Bayern-Stimmen zum Auftreten der Mannschaft überlagert /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=20.html © getty 21/32 20. Spieltag: Nach dem knappen Weiterkommen im Pokal gegen Wolfsburg kehrt in Ingolstadt der Bayern-Dusel zurück! In der 90. und 91. schießen Vidal und Robben den 2:0-Sieg heraus /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=21.html © getty 22/32 21. Spieltag: Beflügelt vom 5:1-Hinspielsieg über Arsenal retten die Bayern in der 96. Minute in Berlin beim 1:1 einen Punkt. Dardai wettert: "Das ist der Bayern-Bonus". Den FCB kümmert das nicht, wenngleich es nach Abpfiff zu Tumulten kommt /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=22.html © getty 23/32 22. Spieltag: Die Gala-Bayern sind zurück! 8:0 fegen die Münchner mal wieder überforderte Hamburger aus der Allianz Arena. Der Vorsprung auf Leipzig beträgt zu diesem Zeitpunkt fünf Punkte /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=23.html © getty 24/32 23. Spieltag: Bayern siegt erst 3:0 im Pokal über Schalke, dann mit dem gleichen Ergebnis in Köln. Die Abgezocktheit des Meisters beeindruckt - und stimmt den Klub wieder zuversichtlich /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=24.html © getty 25/32 24. Spieltag: Das nächste 5:1 gegen Arsenal beflügelt die Bayern weiter: In der Liga schickt der FCB Frankfurt 3:0 nach Hause. Den emotionalen Moment des Tages liefert aber Jerome Boateng mit seinem Comeback nach dreieinhalb Monaten Verletzungspause /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=25.html © getty 26/32 25. Spieltag: Die scheinbar Unschlagbaren siegen weiter. 1:0 lautet das Ergebnis in Gladbach. Freude herrscht vor allem für einen Spieler: Thomas Müller, der seine Torflaute beendet /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=26.html © getty 27/32 26. Spieltag: Siebter Pflichtspielsieg in Folge, diesmal ein fettes 6:0 gegen Augsburg. Die Bayern scheinen zu Beginn des wichtigen Monats April in Bestform /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=27.html © getty 28/32 27. Spieltag: Ein 0:1 in Hoffenheim beendet Bayerns starken Lauf - kein Grund jedoch zur Sorge, schließlich beträgt der Vorsprung auf Platz zwei noch zehn Punkte /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=28.html © getty 29/32 28. Spieltag: Die Bayern fühlen sich vor dem Duell mit Real Madrid bestätigt: 4:1 fegt der FCB über Dortmund hinweg - Gala! /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=29.html © getty 30/32 29. Spieltag: Plötzlich Ernüchterung beim FCB! Nach der bitteren Pleite gegen Real kommen die Münchner auch in Leverkusen nicht über ein 0:0 hinaus. Das Hadern beginnt ... /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=30.html © getty 31/32 30. Spieltag: Dem Ausscheiden in der Champions League folgt ein 2:2 gegen Mainz, in dem die Rheinhessen sogar mehr Torchancen haben. Das Munkeln beginnt: Verspielen die Bayern noch ihre zwei verbliebenen Titelchancen? /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=31.html © getty 32/32 31. Spieltag: Tatsächlich fliegen die Bayern auch im DFB-Pokal raus! Aber: In der Liga machen überragende Münchner den Sack zu und verwandeln den ersten Matchball, nachdem Leipzig gegen Ingolstadt patzte. 6:0 ballert der FCB Wolfsburg ab /de/sport/diashows/1704/fussball/bayern-meisterschaft-alle-spiele/fcb-meister-der-weg-zur-schale,seite=32.html

Das Hinspiel gegen Frankfurt war Kimmichs drittes Ligaspiel hintereinander mit Torerfolg. Mitte Oktober war das; fünf Monate später, nach dem 3:0-Sieg im Rückspiel gegen Frankfurt, saß Kimmich mal wieder 90 Minuten lang auf der Bank und sagte: "Fakt ist, dass ich damit nicht zufrieden bin, dass es nicht mein Anspruch ist und dass ich das ändern möchte."

Ancelotti hatte mittlerweile mit Thiago, Arturo Vidal und Xabi Alonso seine Kandidaten für die Zentrale gefunden. Kimmich fand trotz einer überzeugenden Hinrunde und der nicht immer überzeugenden Leistungen des gesetzten Triumvirats seinen Platz auf der Bank, und immer seltener auf dem Platz. "Die Position ist mir egal, Hauptsache ist, dass ich auf dem Platz stehe", klagte Kimmich. "Der Trainer weiß, dass ich auf der Sechs spielen kann, dass ich rechts hinten spielen kann und auch in der Innenverteidigung. Insofern hat er viele Optionen, mich einzusetzen."

Doch Ancelotti blieb seiner Linie treu und schuf einen Teufelskreis, in dem er Kimmich und den anderen jungen Spielern quasi keine brauchbare Spielzeit gab. Die Leistungen in den Jokerminuten, ohne Praxis und Selbstvertrauen, waren dementsprechend weit weg vom furiosen Kimmich der Hinrunde. Einen "Trauerfall" nannte Kommentatoren-Legende Marcel Reif den Absturz Kimmichs, ohne dabei Ancelottis Rolle zu vergessen: "Da ist sicher nicht alles richtig gemacht worden. Das Kadermanagement hat jedenfalls nicht funktioniert."

Ancelotti dürfte sich durch die verweigerte Rotation im Saisonendspurt um wichtige Alternativen gebracht haben.

Welche Legende darf's sein?

Doch dürfte die größte Kontroverse um Kimmich nicht einmal die mangelnde Spielzeit, sondern viel mehr die Frage sein: Welche Legende soll der 22-Jähre denn nun beerben?

Kimmich überzeugte auf all seinen Positionen, überragte aber im zentralen Mittelfeld. Nichtsdestotrotz hat man sich in München auf eine andere Position festgelegt, Karl-Heinz Rummenigge verkündete das so lange, bis aus Ancelottis "Kimmich kann der neue Lahm sein, aber auch der neue Mittelfeldspieler für die nächste Saison" ein "Wir planen ihn auf der Position von Philipp Lahm ein" wurde.

Es ist ein absolutes Luxusproblem für einen 22-Jährigen, der beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft eine Legende wie Philipp Lahm beerben soll. Doch kommt man nicht umher, sich zu fragen, ob man nicht doch diese Diskussion auf höchstem Niveau führen soll, wenn man Kimmich so sieht, wie in Spielen gegen Wolfsburg.

Die Impulse, die Zweikämpfe, die Pässe, die Übersicht aus und im Zentrum - Qualitäten, mit denen Kimmich auf seiner Paradeposition im Mittelfeld besser aufgehoben wäre. Seine schnellen und mutigen Entscheidungen und die für sein Alter und Kerngebiet herausragende Abgezocktheit vor dem Tor - der Treffer gegen Wolfsburg sei hier als Beispiel genannt - sind Stärken, die sich schwerer aus der letzten Reihe einbringen lassen.

205 Minuten

Carlo Ancelotti sah sich kürzlich mit Kritik an seiner Arbeit konfrontiert, in der es auch um die Nichtberücksichtigung der Nachwuchsspieler ging: "Ich bin kein Trainer für die jungen Spieler. Ich bin auch kein Trainer für die erfahrenen Spieler. Ich bin Trainer des FC Bayern München und muss dafür sorgen, die beste Aufstellung zu wählen, damit wir Spiele gewinnen", meinte der Mister da.

In fünf Spielen vertraute er Kimmich dafür exakt 205 Minuten lang als Rechtverteidiger. Das ist nicht viel für jemanden, der schon bald einem der besten der Welt auf dieser Position nachfolgen soll.

Und klar: Es ist ein absolutes Luxusproblem, für die Bayern und die Nationalmannschaft. Aber kommt man doch nicht ganz um die Fragen herum: Warum in dieser Saison die Bank? Und warum in der kommenden Saison mit aller Macht rechts hinten?

Joshua Kimmich im Steckbrief