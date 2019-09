BVB-Transfers 2019/20: Hummels, Hazard, Brandt und Co. - alle Neuzugänge von Borussia Dortmund

Im Sommer 2019 gab der BVB über 100 Millionen Euro für Neuzugänge aus. SPOX zeigt Euch, wen Borussia Dortmund verpflichtete.

In der vergangenen Saison reichte es "nur" für den zweiten Platz in der Bundesliga, in dieser Saison will der BVB mit neuem Personal den Titel gewinnen.

BVB-Transfers 2019/20: Diese Spieler verpflichtete Borussia Dortmund

Mats Hummels war der mit Abstand teuerste Transfer der Dortmunder in diesem Sommer. Wer noch neu im Kader des BVB ist, seht Ihr in der Übersicht:

Name voriger Verein Position kolportierte Ablöse (in Euro) Mats Hummels FC Bayern München Innenverteidung 30,5 Mio. Nico Schulz TSG 1899 Hoffenheim Außenverteidigung 25,5 Mio. Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach Außensturm 25,5 Mio. Julian Brandt Bayer Leverkusen Außensturm 25 Mio. Paco Alcacer* FC Barcelona Sturm 21 Mio. Mateu Morey FC Barcelona Mittelfeld ablösefrei Patrick Osterhage BVB U19 Mittelfeld - Tobias Raschl BVB U19 Mittelfeld - Luca Unbehaun BVB U19 Torwart -

*Paco Alcacer war bereits in der vorigen Saison an den BVB ausgeliehen.

Mats Hummels kehrt zum BVB zurück

Alter: 30

Vertrag bis: 2022

Position: Innenverteidigung

Nach drei Jahren beim FC Bayern kehrt der in Bergisch Gladbach geborene Ex-Kapitän des BVB zurück zu alter Wirkungsstätte. Der Weltmeister von 2014 läuft beim BVB mit der Rückennummer 15 auf und erhält einen Dreijahresvertrag.

Bevor Hummels sich dem Rekordmeister anschloss, stand er bereits von 2008 bis 2016 beim BVB unter Vertrag und gewann mit den Schwarz-Gelben unter anderem zwei Mal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal.

Eingeplant ist der ehemalige National-Verteidiger als Abwehrchef und Führungsfigur. Er wurde direkt in den Mannschaftsrat aufgenommen.

Nico Schulz sucht eine neue Herausforderung beim BVB

Alter: 26 Jahre

Vertrag bis: 2024

Position: Außenverteidigung

Der gebürtige Berliner, der bei der Hertha den Sprung zu den Profis schaffte, kommt von der TSG aus Hoffenheim ins Ruhrgebiet und ist auf der linken Abwehrseite eingeplant.

Schulz zeichnen seine Schnelligkeit, sein Drang zum Tor und seine scharfen Flanken aus.

© getty

BVB: Thorgan Hazard wechselt von Borussia zu Borussia

Alter: 26 Jahre

Vertrag bis: 2024

Position: Offensives Mittelfeld

Keine wirkliche Überraschung war sein Transfer, wurde doch schon lange über einen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund spekuliert. Die Fohlen holten den Bruder von Real Madrids Eden Hazard einst vom FC Chelsea.

In Hazard investiert hat der BVB, um sich auf den offensiven Außenbahnen breiter aufzustellen und um den Abgang von Christian Pulisic (FC Chelsea) zu kompensieren. Ähnlich wie der US-Amerikaner ist Hazard schnell, dribbelstark und torgefährlich.

Julian Brandt verstärkt den BVB

Alter: 23 Jahre

Vertrag bis: 2024

Position: Offensive

Ein weiterer Offensivspieler für die Außenbahnen kommt in Julian Brandt von Bayer Leverkusen zum BVB. Beim Transfer profitiert haben die Dortmunder von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro, die in Brandts Vertrag bei Bayer stand.

"Der BVB ist in der vergangenen Saison sehr knapp am Titel vorbeigeschrammt. Es gibt also Luft nach oben. Ich habe viel vor mit den Jungs, ich bin sehr motiviert und optimistisch - was meine persönliche Entwicklung betrifft, aber vor allem auch die der ganzen Mannschaft", sagte Brandt selbst zu seinem Wechsel.