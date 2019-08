Schalke 04: Barca-Talent Juan Miranda vor Leihe zu S04

Der Transfer von Linksverteidiger Juan Miranda vom FC Barcelona zum FC Schalke 04 steht kurz vor dem Abschluss. Am Donnerstagabend landete der 19-Jährige am Düsseldorfer Flughafen, am Freitag soll er laut Bild den Medizincheck bei S04 absolvieren.

Der Bild zufolge wird Miranda für die kommenden beiden Jahre von Barca ausgeliehen. Eine Kaufoption haben die Königsblauen angeblich nicht.

Miranda war 2014 von Real Betis in Barcas Nachwuchs gewechselt, für die erste Mannschaft der Katalanen lief er bisher viermal auf (dreimal Pokal, einmal Champions League). Vergangene Saison kam er vorwiegend im B-Team des spanischen Meisters zum Einsatz, machte 23 Spiele (ein Tor, drei Assists) in der dritten Liga.

Bei Bestehen des Medizinchecks könnte Miranda theoretisch schon am Samstag sein Debüt für S04 feiern. Die Mannschaft von Trainer David Wagner trifft dann auf Hertha BSC (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).