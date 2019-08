FC Bayern: Robert Lewandowski verlängert bis 2023

Robert Lewandowski hat seinen Vertrag bei Bayern München erwartungsgemäß vorzeitig verlängert. Die neue Vereinbarung gilt bis 2023, die alte hätte 2021 geendet.



"Der FC Bayern ist meine sportliche Heimat geworden. Dazu fühlen wir uns auch als Familie in München sehr wohl. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden", sagte Lewandowski: "Der FC Bayern ist einer der drei größten Vereine der Welt und wir haben eine überragende Mannschaft. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein."

Lewandowski war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gekommen. In den ersten beiden Saisonspielen erzielte er alle fünf Tore der Münchner, bei insgesamt 292 Einsätzen in der Bundesliga hat er 207-mal getroffen. Er belegt in der ewigen Torschützenliste damit Rang fünf. In Dortmund hatte Lewandowski vier Jahre lang gespielt.