"kicker meets DAZN - Der Fußball Podcast", Folge 2 - Jonathan Tah über Kai Havertz: "Was sein Talent angeht, gibt es keine Grenzen nach oben"

Innenverteidiger Jonathan Tah von Bayer Leverkusen hat im neuen Podcast "kicker meets DAZN - Der Fußball Podcast" über seinen jungen Teamkollegen Kai Havertz gesprochen. Dabei schwärmte er von dessen Talent, mahnte zeitgleich aber auch zu harter Arbeit.

"Was sein Talent angeht, gibt es keine Grenzen nach oben", sagte Tah und fügte an: "Aber wie jeder weiß, gehört nicht nur Talent dazu, sondern auch harte Arbeit. Wenn er weiter hart an sich arbeitet und nie zufrieden ist, kann er es bis ganz oben schaffen."

Havertz steht längst bei Europas Topklubs auf dem Zettel, der FC Bayern soll vor einigen Monaten schon einmal 90 Millionen Euro für den 20-jährigen Mittelfeldspieler geboten haben. Vorerst bleibt er aber sicher in Leverkusen, hat bei der Werkself noch Vertrag bis 2022.

Tah verriet zudem, wie seine Ratschläge für den drei Jahre jüngeren Mannschaftskameraden ausfallen: "Ich sage ihm immer: Ich glaube, du kannst alles erreichen, was es gibt im Fußball, wenn du weiter an dir arbeitest."

