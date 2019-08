FC Bayern München erkundigt sich offenbar bei Inter Mailand nach Ivan Perisic

Der FC Bayern München soll auf seiner Suche nach Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen ein Auge auf Vize-Weltmeister Ivan Perisic von Inter Mailand geworfen haben. Das berichtet Sky Sport Italia. Demnach hätten sich die Münchner bei den Nerazzurri nach der Verfügbarkeit des Linksaußen erkundigt.

Für die Münchner hat sich nach der schweren Knieverletzung ihres Wunschspielers Leroy Sane auf dem Transfermarkt einiges geändert und nun werden einige Alternativen gehandelt.

Neben den Eredivisie-Profis Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) und Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) soll eben auch der Name Perisics auf der Liste der FCB-Verantwortlichen stehen. So hat Trainer Niko Kovac laut Sport Bild bereits vor geraumer Zeit die Verpflichtung seines Landsmanns angeregt.

Transfer von Leroy Sane auf der Kippe: Das sind die Alternativen des FC Bayern © getty 1/20 Leroy Sane hat sich schwerer an seinem rechten Knie verletzt als zunächst angenommen. Nachdem Medien bereits am Mittwoch über den Verdacht auf Kreuzbandriss berichteten, bestätigte sich dieser am Donnerstag. Die Konsequenz: eine OP und monatelange Pause. © getty 2/20 Eine Schockdiagnose, die den FC Bayern möglicherweise Abstand von einem Transfer nehmen lässt, um sich nach Alternativen zu dem Profi von Manchester City umzusehen. Aber welche Spieler kämen überhaupt in Frage? SPOX gibt einen Überblick. © getty 3/20 HAKIM ZIYECH (26/Ajax Amsterdam): Nach Informationen der niederländischen Zeitung „Algemeen Dagblad“ haben die Bayern nach wie vor großes Interesse an dem marokkanischen Nationalspieler. Ziyech zählt zu den Leistungsträgern von Ajax. © getty 4/20 21 Tore und 24 Vorlagen steuerte der Rechtsfuß in der erfolgreichen vergangenen Saison bei. Fragt sich, ob er diese Leistungen bestätigen kann. Beim Afrika Cup mit Marokko enttäuschte er. © getty 5/20 40 Millionen Euro soll Ajax für Ziyech fordern. Laut "Sport Bild" gab es bereits vor einem Monat eine Kontaktaufnahme zwischen seinem Berater und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © getty 6/20 STEVEN BERGWIJN (21/PSV Eindhoven): Noch so ein begnadeter Flügelstürmer aus der Eredivisie, der im Gegensatz zu Ziyech aber auch noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Auch er soll an die 40 Millionen Euro kosten. © getty 7/20 Seinem Berater Fulco van Kooperen zufolge können sich die Bayern "alle Zeit nehmen, die sie brauchen", um Bergwijn zu verpflichten. Der Rechtsfuß fühle sich vom Interesse des Rekordmeisters geschmeichelt. © getty 8/20 Gleichwohl sind auch noch andere Topklubs im Rennen um den niederländischen Nationalspieler. Inter Mailand und der FC Sevilla scheiterten zuletzt aber mit Angeboten für Bergwijn, der aktuell sogar auch als Zehner bei der PSV eingesetzt wird. © getty 9/20 LEON BAILEY (21/Bayer Leverkusen): Das Portal "Transfermarkt" berichtete in der vergangenen Woche von einer Einigung der Bayern mit dem jamaikanischen Angreifer. Niko Kovac sprach daraufhin von einer "Ente". © getty 10/20 Zu diesem Zeitpunkt galt allerdings auch noch die Verpflichtung von Sane als sehr wahrscheinlich. Bailey könnte ob der wenigen Alternativen auf den Außenbahnen zu einem Thema werden. © getty 11/20 Er kennt die Bundesliga und bräuchte im Gegensatz zu Ziyech oder Bergwijn keine Eingewöhnungszeit. Gegen ihn sprechen seine eher durchschnittlichen Leistungen in der vergangenen Spielzeit. © getty 12/20 IVAN PERISIC (30/Inter Mailand): Die Münchner sollen bereits bei Inter Mailand angefragt haben, wie Sky Sports Italia berichtet. Vor allem Landsmann Niko Kovac soll sich für einen Wechsel des Kroaten einsetzen. © getty 13/20 Perisic wäre eine erfahrene Sofortlösung auf der Außenbahn. Für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg spielte er bereits 112 Mal in der Bundesliga und dürfte so keine Probleme haben sich schnell wieder an das deutsche Oberhaus zu gewöhnen. © getty 14/20 YANNICK CARRASCO (25/Dalian Yifang): Der belgische Nationalspieler wurde schon zu seiner Zeit bei Atletico Madrid häufiger mit den Bayern in Verbindung gebracht. Er will China verlassen und zurück nach Europa. © getty 15/20 Vor kurzem deutete alles noch auf einen Wechsel von Carrasco zum FC Arsenal hin, die Gunners schnappten sich aber Lille-Star Nicolas Pepe für 80 Millionen Euro. Gut möglich, dass die Bayern jetzt wieder auf den technisch starken Rechtsfuß zukommen. © getty 16/20 GARETH BALE (30/Real Madrid): Kovac bezeichnete den Waliser während der USA-Reise als "sehr guten Spieler", dementierte jedoch, dass die Bayern an ihm interessiert seien. © getty 17/20 Zuletzt spekulierte die spanische Sportzeitung "AS" auf ein einjähriges Leihgeschäft. Sanes wahrscheinlicher Ausfall könnte tatsächlich Bewegung in die Causa Bale bringen. Klar ist: Real will den Spieler unbedingt loswerden. © getty 18/20 Als weitere Alternativen zu Sane wurden zuletzt DANI OLMO (Foto, 21/Dinamo Zagreb) und BRAIS MENDEZ (22/Celta Vigo) gehandelt. Die jungen Spanier wären jedoch keine sofortigen Verstärkungen und eher Back-up-Lösungen zu Serge Gnabry und Kingsley Coman. © getty 19/20 Mit NEYMAR (27/Paris Saint-Germain) ist bekanntlich noch ein absoluter Weltstar auf dem Markt. Der Brasilianer wäre aber in Sachen Ablösesumme und Gehalt viel zu teuer. Eine Rückkehr nach Spanien – entweder zu Barca oder Real – ist wahrscheinlicher. © getty 20/20 FAZIT: Es gibt keinen Spieler (mehr) auf dem Markt, der Sanes Gesamtpaket mitbringt. Die FCB-Bosse müssen abwägen, ob sie einen verletzten Spieler holen, auf den sie warten müssen, oder aber sofortige Hilfe von geringerer Qualität an Land ziehen.

Ivan Perisic bei Inter Mailand auf dem Abstellgleis

Perisic steht bei Inter zwar noch bis 2022 unter Vertrag, darf den Klub aber wohl in diesem Sommer verlassen. Ähnlich wie der zuletzt an Cagliari Calcio abgegebene Radja Nainggolan spielt er in den Plänen des neuen Trainers Antonio Conte keine große Rolle mehr. Interesse an ihm soll vom Ligue-1-Klub AS Monaco bestehen.

Im Falle eines Wechsels an die Isar dürfte Perisic jedenfalls keine großen Eingewöhnungsschwierigkeiten in der Bundesliga haben. Zwischen 2011 und 2015 spielte der 30-Jährige für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg, ehe es für 19 Millionen Euro Ablöse zu Inter ging.