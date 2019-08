BVB: Maximilian Philipp offenbar vor Wechsel zu Hertha BSC

Hertha BSC steht offenbar vor einer Verpflichtung von Offensivspieler Maximilian Philipp von Vizemeister Borussia Dortmund. Manager Michael Preetz soll sich nach Informationen von Sport-Bild mit dem 25-Jährigen über einen Wechsel einig sein.

Der frühere Freiburger konnte sich in den letzten zwei Jahren beim BVB nicht als Stammkraft etablieren und ist offenbar für 20 Millionen Euro zu haben.

Philipp ist in Berlin geboren, spielte in der Jugend für Hertha. Seine Mutter wohnt in Spandau, unweit des Olympiastadions. Einigkeit hat Hertha offenbar auch mit dem ehemaligen Düsseldorfer Dodi Lukebakio erzielt.

Der 21-Jährige Flügelspieler soll inklusive möglicher Bonuszahlungen für 20 Millionen Euro vom englischen Klub FC Watford kommen und am Donnerstag bereits den Medizincheck in Berlin absolviert haben.

Maximilian Philipp: Statistiken beim BVB und SC Freiburg