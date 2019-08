BVB: Marco Reus verdankt Marco van Basten seinen Vornamen

Offensivstar Marco Reus von Borussia Dortmund hat verraten, dass seine Eltern eigentlich planten, ihm den Vornamen Dennis zu geben. Spontan entschieden sie sich aber doch für Marco - wegen der niederländischen Stürmerlegende Marco van Basten.

"Meine Mutter war mit mir schwanger und lag im Krankenhaus. Zu dieser Zeit fand gerade die EM 1988 hier in Deutschland statt", erzählt der BVB-Kapitän in der am 16. August erscheinenden Dokumentation Inside Borussia Dortmund . "Van Basten hat dort im Finale sein berühmtes Tor geschossen. Eigentlich hätte ich Dennis heißen sollen, aber danach sagte mein Vater: 'Er heißt Marco.'"

Problem bei dieser Aussage ist jedoch, dass Marco Reus im Mai 1989 geboren wurde, die Europameisterschaft in Deutschland fand allerdings im Juni 1988 statt.

Nach diesen Worten von Reus ist dennoch davon auszugehen, dass er seinen Namen dem Europameister und ehemaligen Ajax-Profi zu verdanken hat.