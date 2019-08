Werder Bremen gegen FC Everton heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Der SV Werder Bremen trifft heute im Rahmen der Saisonvorbereitung auf den FC Everton. Wo das Spiel live im TV und Livestream verfolgt werden kann, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Knapp zwei Wochen vor dem Bundesligaauftakt gegen Fortuna Düsseldorf kommt es für Werder Bremen heute zum Aufeinandertreffen gegen den Traditionsklub aus Liverpool.

Werder Bremen gegen FC Everton: Anstoß und Spielstätte

Die Partie wird im Bremer Weserstadion ausgetragen. Die Heimstätte des SVW bietet Platz für knapp 42.400 Zuschauer. Angestoßen wird um 15 Uhr.

© getty

Werder Bremen gegen FC Everton: Das Testspiel live im TV und Livestream

Gute Neuigkeiten für alle Werder-Fans. Das heutige Traditionsduell der beiden Klubs wird live und kostenlos auf dem Sender Sky Sport News übertragen, der auch für Nicht-Abonnenten vollkommen gratis zur Verfügung steht.

Selbstverständlich ist das Friendly auch im Stream verfügbar. Hier könnt Ihr frei zwischen Sky Sport News und WERDER.TV wählen, wobei Ihr für letzteren ein kostenpflichtiges Abo abschließen müsst.

Werder Bremen gegen FC Everton: Die Partie im Überblick

Beide Mannschaften standen sich vor acht Jahren zuletzt im Test gegenüber. Damals gewann Werder mit 1:0. Siegtorschütze: Sandro Wagner.

Das Freundschaftsspiel heute ist eine gute Gelegenheit für beide Vereine zu einem Härtetest vor dem immer näher rückenden Saisonstart.

Werder Bremen in der Saisonvorbereitung

Seit Freitag sind die Bremer wieder aus dem Trainingslager im bayerischen Grassau an den Osterdeich zurückgekehrt. Am Chiemsee gelang den Werderanern vergangene Woche immerhin ein 4:0-Sieg gegen Primera-Division-Klub SD Eibar.

Doch so richtig konnte die Mannschaft in der Vorbereitung noch nicht überzeugen. So stehen ein 1:1-Unentschieden gegen Darmstadt und sogar eine 0:1-Pleite gegen den VfL Osnabrück zu Buche.

Und so sieht der Sommerfahrplan der Bremer aus: