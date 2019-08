TSG Hoffenheim - FC Sevilla heute live: Das Testspiel im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht die Saisoneröffnung der TSG Hoffenheim auf dem Plan. Zu Gast ist der Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Testspiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die TSG Hoffenheim ist in der Vorbereitung noch ungeschlagen. Vom türkischen Erstligisten Trabzonspor trennten sich die Kraichgauer zuletzt 3:3.

Die Partie gegen den FC Sevilla ist der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel der Saison 2019/20, wenn die TSG am 10. August im DFB-Pokal auf die Würzburger Kickers trifft.

TSG Hoffenheim - FC Sevilla heute live: Anpfiff und Austragungsort

Das Tetspiel findet im Rahmen der Saisoneröffnung der TSG Hoffenheim in der PreZero Arena in Sinsheim statt. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

An und in der Hoffenheimer Spielstätte wird es bereits ab 13.30 Uhr erste Programme und Events geben, ehe der FC Sevilla als letzter Härtetest der Vorbereitung kommt. Auch in diesem Jahr stellen sich die TSG-Profis zur Verfügung, um Autogramme zu schreiben.

Hoffenheim gegen Sevilla heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Sevilla wird weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV sowie im Livestream zu sehen sein.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die TSG wie schon bei den vergangenen Tespielen ihren Fans einen Liveticker via Twitter anbietet.

TSG Hoffenheim: Joelinton verkauft - Rudy zurück

Bei der TSG Hoffenheim hat sich in diesem Sommer bereits einiges getan. Alfred Schreuder hat das Traineramt von Julian Nagelsmann, der nun RB Leipzig trainiert, übernommen und vier Leistungsträger haben den Verein verlassen.

Durch die Verläufe von Nico Schulz (für 25 Mio. Euro zum BVB), Kerem Demirbay (für 32 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen), Nadiem Amiri (für 9 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen) und Joelinton (für 44 Mio. Euro zu Newcastle United) haben die Kraichgauer aber auch einiges an Geld eingenommen.

Bislang hat die TSG allerdings nicht viel davon ausgegeben, lediglich für Robert Skov (10 Mio.) und Ihlas Bebou (8.5 Mio. Euro) waren höhere Ablösesummen fällig. Der egentliche Königstransfer ist allerdings ein anderer: Sebastian Rudy. Der Mittelfeldspieler spielte bereits sieben Jahre bis 2017 in Hoffenheim, ehe er über den FC Bayern und den FC Schalke nun per Leihe zurückgekehrt ist. An die Königsblauen überwies die TSG Berichten zufolge eine Leihgebür von 850.000 Euro.

TSG Hoffenheim: Die Testspiele im Überblick



