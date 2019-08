Transferphase Bundesliga: Daten, Termin, Zeitraum - wann schließt das Transferfenster der Bundesliga?

Die neue Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern. Nicht mehr lange und wir können uns wieder auf richtige Leckerbissen wie Bayern gegen Leipzig oder das Revierderby freuen. Bis dahin haben die Teams aber noch ein bisschen Zeit, um ihren Kader zu komplettieren. SPOX erklärt, wie lange das Transferfenster noch geöffnet ist und welcher Klub bis jetzt am meisten ausgegeben hat.

Lucas Hernandez zu den Bayern, Luka Jovic nach Madrid und Julian Brandt zum BVB. Einige Mega-Deals wurden in diesem Sommer schon vollzogen. Bis das Transferfenster schließt, könnten trotzdem noch einige Bundesliga-Klubs aktiv werden.

© getty

Bundesliga: Wann schließt das Transferfenster?

Die FIFA verlangt die Einrichtung einer zwölfwöchigen Wechselperiode zwischen zwei Spielzeiten. So gut wie alle Nationalverbände innerhalb der UEFA einigen sich deshalb auf den Zeitraum vom den 1. Juli bis 31. August.

In Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich weicht die Transferphase in diesem Sommer jedoch leicht ab. Hier schließt der Markt erst am 2. September seine Türen.

Den ganzen August und zwei Tage im September haben die Bundesliga-Klubs also noch Zeit, ihren Kader für die Saison 2019/20 zu vervollständigen.

© getty

Transferphase in der Bundesliga: Daten, Fakten und Wissenswertes

Anders als in der Bundesliga schließt das Transferfenster in der Premier League schon am 8. August. Das bedeutet jedoch nicht, dass Spieler die Insel nicht verlassen dürfen. Transfer-Coups wie der von Leroy Sane zu den Bayern könnten also auch noch nach dem 8. August abgeschlossen werden.

Insgesamt über 1,14 Milliarden Euro wechselten diesen Sommer schon den Besitzer innerhalb der Bundesliga. Davon stellen allein ca. 650 Millionen Euro Transferausgaben dar. Am meisten gaben bislang die Dortmunder für Spieler aus. Insgesamt 127 Millionen. Die höchsten Einnahmen verbucht derzeit die TSG Hoffenheim, die bislang 111 Millionen Euro durch Verkaufserlöse erwirtschaftete.

Eine Auflistung aller Ausgaben und Einnahmen der Bundesligisten habt Ihr hier: