Testspiel heute live: TSV Krefeld-Bockum gegen Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf trifft im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf den Kreisligisten TSV Krefeld-Bockum. Wir verraten euch, ob ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Fortunen konnten im DFB-Pokal noch keine gute Frühform unter Beweis stellen: Gegen den FC Villingen musste die Elf von Friedhelm Funkel in die Verlängerung, nach 90 Minuten hatte man gegen den Oberligisten lediglich ein 1:1 erspielen können. Am Ende stand es 3:1.

TSV Krefeld-Bockum - Fortuna Düsseldorf heute: Daten und Fakten

Die Partie zwischen Krefeld-Bockum und der Fortuna wird auf der Bezirkssportanlage am Prozessionsweg in Krefeld ausgetragen. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse acht Euro.

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen beider Teams. Im Sommer 2017 gab es bereits ein Duell. Die Fortuna gewann damals vor rund 1.400 Zuschauern mit 14:0.

Testspiel: TSV Krefeld-Bockum - Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream

Oft werden Freundschaftsspiele der Bundesliga-Vereine von den Vereinen selbst gezeigt, etwa über die Youtube-Seite, die Facebook-Seite oder die vereinseigene Homepage.

Zum Testspiel von Fortuna Düsseldorf gibt es allerdings leider keine Übertragung im TV. Auch einen Stream stellen die Vereine nicht zur Verfügung.

Krefeld-Bockum gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Einen Liveticker zum Spiel haben die Klubs bislang ebenfalls nicht angekündigt. Wer trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, das Spiel aber nicht live vor Ort sehen kann, der sollte die Social-Media-Profile der beiden Klubs im Auge behalten. Hier geht es zum Twitter-Profil der Fortuna, dort wird es sicherlich im Laufe des Spiels Updates geben.

Fortuna Düsseldorf muss im Pokal in die Verlängerung

"Meine Mannschaft hat es nicht gut gemacht. Da will ich nichts dazu sagen, sonst rede ich mich in Rage", lautete der anschließende Kommentar von Trainer Funkel, nachdem sein Team von Villingen 120 Minuten lang getestet wurde. Dabei war der krasse Außenseiter in der 42. Minute nach einem Foulelfmeter sogar in Führung gegangen, ehe Nana Ampomah in der 56. Minute ausglich. In der Verlängerung trafen dann Kelvin Ofori und Rouwen Hennings.

Beim Spiel gegen Krefeld-Bockum, beheimatet in der Kreisliga A, handelt es sichum den letzten Test, den die Fortuna vor dem Beginn der Bundesliga am kommenden Wochenende absolvieren wird. "Wenn wir Abend­spie­le zu Hau­se ha­ben, dann trai­nie­ren wir im­mer hier auf dem Platz. Das spricht für den Ver­ein", erklärte Funkel die Anfrage der Fortuna.

Der Bundesliga-Auftakt von Fortuna Düsseldorf