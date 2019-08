Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 1. Spieltag der Buli im Überblick

Endlich wieder Bundesliga! Der FC Bayern München startete mit einem 2:2 gegen Hertha BSC in die 57. Bundesliga-Saison. Der BVB zieht am Samstag gegen den FC Augsburg nach. Das erste Top-Spiel der neuen Saison bestreiten am Samstagabend Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04. Das Duell zwischen Union Berlin und RB Leipzig schließt den 1. Spieltag ab.

Hier sind die Tabelle und Begegnungen im Überblick.

1. Spieltag: Die Begegnungen in der Bundesliga

Fr., 20.30 Uhr: FC Bayern München - Hertha BSC 2:2

Sa., 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Augsburg 1:1

Sa., 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - SC Paderborn 2:2

Sa., 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 1:0

Sa., 15.30 Uhr: Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 0:1

Sa., 15.30 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 0:0

Sa., 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

So., 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim

So., 18 Uhr: Union Berlin - RB Leipzig

Die Bundesliga-Tabelle am 1. Spieltag

Stand: Halbzeit bei den 15.30-Uhr-Spielen am Samstag.