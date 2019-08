Stimmen zu den Samstagsspielen des 1. Spieltags: "Sie haben mit uns Katz und Maus gespielt"

10/29

Marco Reus: Zu Beginn offensivstärkster Dortmunder, ging auch weite Wege in die Defensive. Bereitete das 1:1 vor und scheiterte mit einem Kopfball sowie einer Großchance an Koubek (25.). Immer wieder mit guten Läufen in die Tiefe. Traf zum 3:1. Note: 2.