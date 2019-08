Schalke 04, News und Gerüchte: Hoffenheim hält wohl Kaufoption für Sebastian Rudy

Schalke 04 könnte Sebastian Rudy nach der Leihe wohl ganz an die TSG 1899 Hoffenheim verkaufen. Heute testet das Team von David Wagner gegen den FC Villarreal (18 Uhr live auf DAZN). Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04, Gerücht: Hoffenheim hält wohl Kaufoption für Sebastian Rudy

Der FC Schalke 04 hat Sebastian Rudy offenbar mit einer Kaufoption an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen. Sollte die TSG diese ziehen, erwartet die Knappen ein Verlustgeschäft. Wie die Bild berichtet, wird die TSG für das Leihjahr eine Gebühr von rund einer Million Euro zahlen, die Kaufoption liegt anschließend wohl bei sechs Millionen Euro.

Somit würde S04 im besten Fall rund sieben Millionen Euro einnehmen. Im Sommer 2018 hatte Schalke den Mittelfeldspieler noch für fast 17 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtet. Schon beim Verkauf von Breel Embolo hatte Königsblau in diesem Sommer eine Differenz von 16,5 Millionen Euro verbuchen müssen.

Gleichwohl befreit Schalke durch die Abgänge Budget, das bisher für die teuren Gehälter eingeplant werden musste. Gleiches soll auch noch in den Fällen von Yevhen Konoplyanka, Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl geschehen. Sie kosteten insgesamt 41 Millionen Euro Ablöse - eine derartige Summe wird wohl kaum wieder eingenommen werden.

Schalke 04, aktuell: Heute Testspiel gegen Alanyaspor und Villarreal

Beim FC Schalke 04 ist heute reger Betrieb angesagt. Das Team von David Wagner spielt erst um 14 Uhr gegen Alanyaspor, ehe gegen Villarreal um 18 Uhr der finale Test vor dem Auftakt im DFB-Pokal auf dem Programm steht. Übertragen wird das Spiel gegen die Spanier von DAZN (18 Uhr). Das Spiel gegen Alanyaspor hingegen läuft ausschließlich im klubeigenen TV.

Für Schalke sind die heutigen Testspiele absolut wegweisend. Nachdem der geplante Test gegen den FC Liverpool am Dienstag nicht stattfinden wird, ist es für Wagner die letzte Gelegenheit, taktische Versuche vorzunehmen, ehe ein Pflichtspiel ansteht. Am kommenden Wochenende (Sa., 15.30 Uhr) trifft S04 in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Drochtersen/Assel.

Schalke 04: Die bisherigen Testspiele des Sommers