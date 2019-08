Schalke 04 gegen FC Villarreal heute LIVE im TV, Stream und Liveticker.

Im letzten Test vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal trifft der FC Schalke 04 heute auf den FC Villarreal. Wie ihr das Spiel LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, hat SPOX für euch zusammengestellt.

Nach dem Test um 14 Uhr gegen Alanyaspor geht es für die Schalker am Abend direkt mit dem zweiten Testspiel des Tages gegen den FC Villarreal weiter. DAZN zeigt diesen Sommer einen großen Teil der Testspiele der Bundesligisten. Sichere dir jetzt deinen Gratismonat.

FC Schalke 04 - FC Villarreal: Wann und wo wird gespielt?

Der Anpfiff der Partie ist für 18 Uhr geplant. Bereits um 14 Uhr spielt S04 gegen Alanyaspor, es wird also ein anstrengender Tag für die königsblauen Profis.

Gespielt wird heute in der Saalfelden Arena (Österreich). In der Spielstätte des FC Pinzgau finden 350 Zuschauer Platz.

FC Schalke 04 gegen FC Villarreal heute live: So seht Ihr das Spiel im TV und Stream

Im Gegensatz zum Nachmittagsspiel gegen Alanyasport wird die Partie gegen Villarreal im Fernsehen übertragen. Der Testkick läuft bei Sport1, also im Free-TV!

Per Stream könnt Ihr den Test des Bundesligisten LIVE bei DAZN verfolgen. Hier findet Ihr ab dieser Saison unter anderem auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga LIVE.

Eine Stream-Alternative ist SchalkeTV, der vereinseigene Sender der Königsblauen. Dort ist das Testspiel gegen Villarreal ebenfalls zu sehen.

FC Schalke 04: Der Transfersommer der Königsblauen

Die wohl wichtigsten Personalveränderungen des Sommer fanden bei S04 diesmal nicht im Spielerkader, sondern außenrum statt. Mit Jochen Schneider, Michael Reschke und David Wagner kamen ein neuer Sportvorstand, ein neuer Technischer Direktor und ein neuer Trainer ins Ruhrgebiet.

Vor allem Wagner gilt für viele Schalker Fans als Hoffnungsträger nach der enttäuschenden vergangenen Saison. Als Spieler war er Teil der legendären Eurofighter, als Trainer machte er sich einen Namen bei Huddersfield Town, die er erst sensationell in die Premier League führte, um dann ein Jahr später sogar den Klassenerhalt mit den Terriers zu schaffen. Jetzt also seine Rückkehr zu Schalke 04.

Aber auch am Spielerkader schraubte das neue Verantwortlichen-Trio bereits: Breel Embolo, Ralf Fährmann und Sebastian Rudy sind weg, Ozan Kabak, Benito Raman und Markus Schubert sind da. Mit den Neuen im Kader wollen die Königsblauen in diesem Jahr weiter oben stehen als noch in der Vorsaison.

© getty

FC Schalke 04: Die bisherigen Tests

Gegen Villarreal steht der letzte Test des Sommers an, SPOX gibt Euch eine Übersicht über die bereits gespielten Testspiele: