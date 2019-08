SC Padeborn gegen SC Freiburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Bundesliga empfängt Aufsteiger Paderborn heute den Sportclub aus Freiburg. Wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

SC Paderborn gegen SC Freiburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung SC Paderborn gegen den SC Freiburg wird am heutigen Samstag (24. August) um 15.30 Uhr angepiffen. Austragungsort ist die Benteler-Arena in Paderborn, die 15.000 Zuschauern Platz bietet und im Jahr 2008 eröffnet wurde.

Paderborn vs. Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga, also auch die Partie Paderborn vs. Freiburg, werden live und in voller Länge von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet zum Heimspiel der Ostwestfalen die Optionen Einzelspiel (auf Sky Sport Bundesliga 6 mit Kommentator Roland Evers) und Konferenz (auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Jörg Dahlmann) an.

Ab 14 Uhr stimmen euch Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf die Spiele ein. Sky stellt auch einen Livestream via Sky Go zur Verfügung, damit ihr auch unterwegs auf dem Laufenden bleibt.

Verfügt ihr über kein kostenpflichtiges Sky-Abonnement, so sorgt SPOX für eine Alternative: Im ausführlichen Liveticker versorgen wir euch mit allen Infos zum Spiel und schildern euch alle Höhepunkte.

© getty

SC Paderborn und SC Freiburg: So lief der 1. Spieltag

Unterschiedlicher hätte die Gemütslage nach dem Bundesligaauftakt kaum sein können: In einer Partie, die lange eine Nullnummer erwarten ließ, sorgten späte Treffer von Lucas Höler, Jonathan Schmid und Luca Waldschmidt für einen umjubelten 3:0-Heimsieg des SCF gegen Mainz 05.

Währenddessen lieferte der Aufsteiger dem haushohen Favoriten aus Leverkusen einen heißen Fight und glich die Führung der Gastgeber durch Sven Michel und Streli Mamba zweimal aus. Das Tor von Kevin Volland nach 69 Minuten war letzten Endes zu viel für das Team von Steffen Baumgart, das dennoch erhobenen Hauptes die Heimfahrt antreten konnte.

SC Paderborn vs. SC Freiburg: Die Teams im Direktvergleich

Letztmals standen sich die beiden Sportclubs in der Saison 2015/16 in der 2. Bundesliga gegenüber. Tore von Mike Frantz und Nils Petersen, immer noch im Kader der Breisgauer, sorgten für einen 2:1-Auswärtssieg.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 29.4.2016 SC Paderborn SC Freiburg 1:2 22.11.2015 SC Freiburg SC Paderborn 4:1 2.5.2015 SC Freiburg SC Paderborn 1:2 6.12.2014 SC Paderborn SC Freiburg 1:1 10.2.2008 SC Paderborn SC Freiburg 3:2

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Während es für Union Berlin im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte zum FC Augsburg geht, kämpft der FC Bayern im Topspiel bei Schalke 04 um Punkte.