RB Leipzig - Transfers: Fixe Zu- und Abgänge im Sommer 2019

RB Leipzig ist diesen Sommer schon des Öfteren auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Zuletzt im eigenen Haus, denn bis vor Kurzem hatten die Roten Bullen noch zu wenige deutsche Spieler unter Vertrag. SPOX klärt über eine DFL-Regel und alle fixen Transfers der Sachsen auf.

Schon diesen Sonntag bekommt es RB Leipzig mit dem VfL Osnabrück im ersten Pflichtspiel zu tun. In der Vorbereitung kamen schon einige Neuzugänge auf Einsatzminuten, die beim Pokal-Duell bereits im Kader stehen könnten.

RB Leipzig: DFL-Regel zwingt zu weiteren Transfers

"Jeder Klub ist verpflichtet, zwölf Lizenzspieler deutscher Staatsangehörigkeit unter Vertrag zu halten." Das verordnet die DFL in Paragraph 11 der Spielordnung. Bis vor einer Woche wurde RB Leipzig dieser noch nicht gerecht. Jetzt ist der Verein aktiv geworden und übernahm gleich vier Nachwuchsspieler mit deutschem Pass in die erste Mannschaft.

RB Leipzig: Fixe Neuzugänge für die Saison 2019/20

Insgesamt sechs Spieler verpflichtete Leipzig bereits in diesem Sommer. Bemerkenswert: Der Altersdurchschnitt aller Zugänge liegt bei 19,6 Jahren. Zumindest wenn man den 33 Jahre alten Philipp Tschauner außen vor lässt, der in der kommenden Saison wohl nur auf sehr wenig bis gar keine Spielzeit kommen wird.

Knapp 52 Millionen Euro bezahlte der Verein insgesamt für seine Neuzugänge. Mit 18 Millionen Euro Ablöse ist Ademola Lookman der teuerste Transfer. Der 21-jährige Linksaußen kam vom FC Everton.

Ganz interessant ist der Spieler Ethan Ampadu. Der Waliser ist zwar erst 18 Jahre alt, sein Marktwert wird aber schon auf zehn Millionen Euro geschätzt. Ampadu kommt vorerst nur für ein Jahr als Leihspieler.

Einen Überblick mit allen Spielern, die diesen Sommer nach Leipzig gewechselt sind, habt Ihr hier:

Spieler (Alter) Position Nation Abgebender Verein Ablösesumme Ademola Lookman (21) Flügelstürmer England FC Everton 18 Millionen Euro Christopher Nkunku (21) Zentrales Mittelfeld Frankreich Paris Saint-Germain 13 Millionen Euro Hannes Wolf (20) Offensives Mittelfeld Österreich RB Salzburg 12 Millionen Euro Luan Candido (18) Außenverteidiger Brasilien Palmeiras U20 8 Millionen Euro Ethan Ampadu (18) Innenverteidiger Wales FC Chelsea 650.000 Euro Leihgebür Philipp Tschauner (33) Torwart Deutschland Hannover 96 350.000 Euro Oliver Bias (18) Außenstürmer Deutschland RB Leipzig U19 Ablösefrei Max Winter (18) Devensives Mittelfeld Deutschland RB Leipzig U19 Ablösefrei Jacob Ruhner (18) Außenstürmer Deutschland RB Leipzig U19 Ablösefrei Anton Rücker (18) Innenverteidiger Deutschland RB Leipzig U19 Ablösefrei

RB Leipzig - Abgänge: Kommende Saison ohne Bruma

Einzig und allein für den Portugiesen Bruma erhielten die Bullen eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro. Die weiteren drei Abgänge dürften für Julian Nagelsmann nicht allzu schmerzhaft sein.

Nur Emile Smith Rowe, der von Arsenals Jugendmannschaft ausgeliehen war, kam auf Einsatzzeit in der ersten Elf. Und zwar ganze 26 Minuten.

Alle Abgänge der Leipziger habt Ihr hier aufgelistet:

Spieler (Alter) Position Nation Aufnehmender Verein Ablösesumme Bruma (24) Außenstürmer Portugal PSV Eindhoven 12 Millionen Euro Julian Krahl (19) Torwart Deutschland 1. FC Köln Ablösefrei Mariud Müller (25) Torwart Deutschland FC Luzern Nicht Bekannt Emile Smith Rowe (18) Linkes Mittelfeld England FC Arsenal U23 Leih-Ende

RB Leipzig: Die ersten Pflichtspiele

Nachdem die Vorbereitungsphase überstanden ist, geht es für die Leipziger am Sonntag im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück. Das Topspiel gegen den FC Bayern München steht am 14. September an.