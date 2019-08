RB Leipzig: Spielplan - nächste Gegner in der Bundesliga und im DFB-Pokal

Die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 von RB Leipzig neigt sich dem Ende zu, ehe das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal bevorsteht. SPOX blickt auf die Testspiele der Roten Bullen zurück und gibt einen Ausblick auf die nächsten Gegner.

RB Leipzig will auch in der kommenden Saison wieder voll angreifen. Zum Abschluss der Spielzeit 2018/19 standen die Roten Bullen in der Liga auf Rang drei und im Pokalfinale.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

RB Leipzig: Die Vorbereitung in der Zusammenfassung

Am 5. Juli stieg RB Leipzig mit Neu-Trainer Julian Nagelsmann, der die Nachfolge von Ralf Rangnick antrat, ins Training ein. Noch bevor es am 14. Juli ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich ging, bestritten die Sachsen ihr erstes Pflichtspiel.

Gegen den FC Zürich kam Leipzig allerdings mit 1:4 unter die Räder - Nagelsmann hatte sich sein Debüt mit Sicherheit anders vorgestellt. Nach knappen Siegen gegen Galatasaray Istanbul und Stade Rennes folgten zwei weitere Niederlagen.

Im Rahmen der Saisoneröffnung verloren die Roten Bullen im eigenen Stadion mit 1:3 gegen Aston Villa, um nur einen Tag später erneut gegen den englischen Klub zu verlieren. Insgesamt war es also eine durchwachsene Vorbereitung, die einige Baustellen offen legte.

© getty

RBL: Die Testspiele im Überblick

Datum Ereignis Ergebnis 12. Juli 2019 Testspiel gegen FC Zürich 1:4 19. Juli 2019 Testspiel gegen Galatasaray 3:2 26. Juli 2019 Testspiel gegen Stade Rennes 2:0 03. August 2019 Testspiel gegen Aston Villa 1:3 04. August 2019 Testspiel gegen Aston Villa 0:1

RB Leipzig: Bundesliga und DFB-Pokal

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreiten die Bundesligisten auch in dieser Spielzeit im DFB-Pokal. Dort bekommt es RB Leipzig am 11. August um 15.30 Uhr mit Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zu tun, der nach zwei Spieltagen mit drei Punkten dasteht. Übertragen wird die Begegnung vom Pay-TV-Sender Sky.

Beim Saison-Auftakt gastieren die Sachsen am Sonntag, den 18. August, um 18 Uhr bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin, der sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart knapp durchsetzte und somit sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse feiert.

RB Leipzig: Die ersten Pflichtspiele in der neuen Saison

Die ersten fünf Pflichtspiele von RB Leipzig im Überblick: