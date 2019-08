RB Leipzig - News und Gerüchte: Julian Nagelsmann sieht Situation "gleichbleibend schlecht"

Trainer Julian Nagelsmann fordert mehr Kommunikation von den RB-Profis untereinander und schwärmt von den Bayern-Akteuren. Der Rasen im RB-Stadion muss nach Pilzbefall ausgetauscht werden.

RBL: Nagelsmann braucht "jemanden, der Kommandos gibt"

Nach den beiden Testspiel-Pleiten gegen Premier-League-Aufsteiger Aston Villa (1:3 und 0:1) zeigte sich RB-Trainer Julian Nagelsmann besonders von der Kommunikationsschwäche seines Teams bedient: "Leider ist die Situation in der Hinsicht bei uns gleichbleibend schlecht. Ich brauche jemanden auf dem Platz, der Kommandos gibt."

So einer scheint den Leipzigern momentan zu fehlen. Nagelsmann stellte in der Mixed Zone nach den Tests sogar einen Vergleich mit den Bayern-Akteuren auf: "Ich erinnere da gern an die Bayern: Die haben auch mal Phasen, wo sie nicht gut drin sind. Da kommt ein Thomas Müller und spricht mit Mitspielern und mit Gegenspielern, einfach mit allen. Bei uns passiert da viel zu wenig."

Bei den Tests gegen die Engländer besonders auffällig: Die Schwäche von RB, gegnerische Standards ordentlich zu verteidigen. Sowohl das 0:1 als auch das 1:2 im ersten Test kassierte die Nagelsmann-Elf durch Standards. "Da war null Gier, den Ball zu erobern. Da müssen wir cleverer sein", so der 32-Jährige nach der Partie.

RB Leipzig: Pilzbefall - Rasen im RB-Stadion wird ausgetauscht

Der Rasen in der Leipziger Red Bull Arena muss vor dem Bundesliga-Heimstart am 25. August gegen Eintracht Frankfurt kurzfristig ausgetauscht werden. Das Grün ähnelte in den Testspielen gegen Aston Villa bereits eher einem Braun und war auffällig löchrig.

"Dasselbe Problem hatten wir in Hoffenheim auch. Das ist ein Pilz, gegen den man nichts machen kann. Das ist eine relativ neue Erfindung der Natur. Der zerstört jeden Rasen hartnäckig und ist ansteckender als jede Influenza", erklärte Trainer Julian Nagelsmann zu dem Pilzbefall.

Um den Pilz nach dem Spiel nicht weiter zu verbreiten, mussten alle Schuhe der Spieler und Betreuer desinfiziert werden.

RB Leipzig: Die nächsten Termine

Bevor es für die Leipziger am 18. August mit der Bundesliga los geht, steht noch der Pokal-Auftakt in Osnabrück auf dem Programm.