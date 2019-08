RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Am 2. Spieltag der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag RB Leipzig und Eintracht Frankfurt aufeinander. Hier könnt ihr die Partie im Live-Ticker von SPOX detailliert verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: RB untermauerte mit einem beeindruckenden 4:0-Auftaktsieg bei Aufsteiger Union Berlin die hohen Ambitionen. Treffer von Halstenberg, Sabitzer, Werner und Nkunku sorgten für den klaren Sieg in der Hauptstadt.

Vor Beginn: Die Eintracht startete mit einem 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim optimal in die Bundesliga-Saison, kassierte jedoch am Donnerstag im Hinspiel der Europa-League-Playoffs eine bittere Niederlage bei Racing Straßburg. Das Rückspiel vor heimischer Kulisse steht am kommenden Donnerstag an.

Vor Beginn: Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Benjamin Cortus, der von Florian Heft, Eduard Beitinger und Marcel Unger untersützt wird. Ein besonderes Augenmerk wird auf Videosassistent Felix Brych liegen, nachdem beim gestrigen Spiel zwischen Schalke und Bayern den Königsblauen zwei Handelfmeter verweigert wurden.

Vor Beginn: Die Begegnung RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Bundesliga: Leipzig gegen Frankfurt im TV und Livestream

Die Begegnung RBL vs. Eintracht ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Wolf Fuss und bietet außerdem einen Livestream via Sky Go an. Moderatorin Britta Hofmann und Experte Heribert Bruchhagen stimmen euch ab 14.30 Uhr auf das Spiel ein.

RB Leipzig vs. Eintracht: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Alternativ zur erfolgreichen Elf der Auftaktpartie könnte Julian Nagelsamnn auch Emil Forsberg das Vertrauen schenken. Bei den Gästen ist mit einer Rotation zu rechnen, nachdem die Hessen erst vor drei Tagen in der Europa League auf dem Platz standen.

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Klostermann, Demme, Halstenberg - Sabitzer, Kampl - Poulsen, Werner

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Rode - da Costa, Kostic - Kamada - Paciencia, Rebic

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Die Meisterschaftsfavoriten Bayern und Dortmund entschieden ihre Auswärtsspiele für sich. Union Berlin holte beim FC Augsburg den ersten Punkt in seiner Bundesliga-Historie.