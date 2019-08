Ivan Perisic vor Wechsel zum FC Bayern München: 4 Fragen zum Ersatz von Leroy Sane

Ivan Perisic steht kurz vor einem Wechsel von Inter Mailand zum FC Bayern München. Kann der Kroate dem deutschen Rekordmeister wirklich weiterhelfen und ist er eine langfristige Lösung? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen zum designierten Leroy-Sane-Ersatz beim FCB.

Wie ist der Stand bei den Perisic-Verhandlungen?

Der Wechsel von Ivan Perisic zum deutschen Rekordmeister ist wohl perfekt: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der aktuelle Inter-Spieler für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Bayern wechseln. Die Münchner bezahlen wohl eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro und besitzen anschließend eine Kaufoption über circa 25 Millionen.

Nach Informationen der tz absolviert Perisic Anfang der Woche den Medizincheck an der Säbener Straße und könnte schon am Mittwoch ins Mannschaftstraining beim FCB einsteigen. Sollte all dies ohne Komplikationen über die Bühne gehen, könnte der Kroate bereits am Freitag im Kader für das Eröffnungsspiel in der Bundesliga gegen Hertha BSC stehen (ab 20 Uhr live auf DAZN).

Gerüchte um einen Transfer verdichteten sich in den vergangenen Tagen, nachdem Perisic bei einem Testspiel der Mailänder in Valencia nicht zum Aufgebot zählte. Demnach habe der 30-Jährige seine Zustimmung zum Wechsel gegeben und bereite sich nicht mehr mit den Nerazzurri auf die kommende Serie-A-Saison vor, die am 26. August mit einem Heimspiel gegen Lecce beginnt.