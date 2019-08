Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Zum Abschluss des 2. Spieltags der Bundesliga stehen sich heute Hertha BSC und der VfL Wolfsburg gegenüber. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Begegnung im Liveticker zu verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst im Februar war der VfL in Berlin zu Gast. Damals sorgte ein Treffer von Renato Steffen für den Auswärtssieg der Niedersachsen. In 40 Bundesliga-Vergleichen ging die Hertha 16 Mal als Sieger vom Platz, die Wölfe nur 13 Mal.

Vor Beginn: Der Start in die Saison verlief für beide Teams nach Wunsch. Die Wölfe setzten sich zuhause gegen den 1. FC Köln durch (2:1), die Hertha sicherte sich im Eröffnungsspiel beim FC Bayern überraschend einen Punkt (2:2).

Vor Beginn: Austragungsstätte ist das Berliner Olympiastadion, als Schiedsrichter fungiert Guido Winkmann aus Kerken, dem Christian Bandurski, Arno Blos und Michael Bacher assistieren.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Partie Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg, die am heutigen Sonntag um 18 Uhr angepfiffen wird.

Hertha gegen Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Die Partie der Wolfsburger in Berlin ist ausschließlich auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet seine Vorberichterstattung um 17.30 Uhr, Kommentator Michael Born führt euch durch das Spiel. Mit dem Angebot Sky Go könnt ihr die Begegnung auch per Livestream auf euren mobilen Endgeräten verfolgen.

Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Salomon Kalou hat gute Chancen, Matthew Leckie aus der Startelf zu verdrängen. Wie bereits in München fehlt Linksverteidiger Marvin Plattenhardt. Auf Wolfsburger Seite stehen Yannick Gerhardt und Josip Brekalo als Alternativen zur Verfügung.

Hertha BSC : Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Darida - Duda - Lukebakio, Ibisevic, Kalou

: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Darida - Duda - Lukebakio, Ibisevic, Kalou VfL Wolfsburg: Casteels - Knoche, Guilavogui, Brooks - William, X. Schlager, Arnold, Roussillon - Klaus, Joao Victor - Weghorst

Bundesliga: Diese Spieler schossen die meisten Freistoßtore seit der Saison 2010/11 © getty 1/12 Robert Lewandowski hat beim 3:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 einen direkten Freistoß sehenswert verwandelt. Zu diesem Anlass zeigt SPOX die Spieler, die seit Lewys Bundesliga-Ankunft im August 2010 die meisten Freistoßtore erzielt haben. © getty 2/12 Platz 10: u.a. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - 4 Freistoßtore. © getty 3/12 Platz 10: Diego, Aaron Hunt, Markus Suttner, Johannes Geis, Hiroshi Kiyotake und Szabolcs Huszti haben wie Lewandowski vier Freistoßtore in dieser Zeit erzielt. © getty 4/12 Platz 7: Naldo (Werder Bremen, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04) - 5 Freistoßtore. © getty 5/12 Platz 7: Zlatko Junuzovic (Werder Bremen) - 5 Freistoßtore. © getty 6/12 Platz 7: Marco Reus (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund) - 5 Freistoßtore. © getty 7/12 Platz 4: David Alaba (FC Bayern München, TSG 1899 Hoffenheim) - 6 Freistoßtore. © getty 8/12 Platz 4: Jonathan Schmid (SC Freiburg, TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg) - 6 Freistoßtore. © getty 9/12 Platz 4: Sejad Salihovic (TSG 1899 Hoffenheim) - 6 Freistoßtore. © getty 10/12 Platz 3: Marvin Plattenhardt (1. FC Nürnberg, Hertha BSC) - 7 Freistoßtore. © getty 11/12 Platz 2: Juan Arango (Borussia Mönchengladbach) - 9 Freistoßtore. © getty 12/12 Platz 1: Hakan Calhanoglu (Hamburger SV, Bayer Leverkusen) - 11 Freistoßtore.

Bundesliga: Der 2. Spieltag in der Übersicht

Der SC Freiburg steht erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte nach zwei Spieltagen bei sechs Punkten. Die gleiche Punktzahl hat der BVB nach dem 3:1-Sieg beim 1. FC Köln auf dem Konto.