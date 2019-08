Testspiel: Fortuna Düsseldorf gegen VfL Benrath heute live im TV und Livestream

Im heutigen Testspiel spielt Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Benrath. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Für die Fortuna ist es der letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nach sechs Siegen, einem Remis und einer Niederlage in der Vorbereitung will die Fortuna die positive Testspielbilanz ausbauen.

Fortuna Düsseldorf gegen VfL Benrath: Datum, Uhrzeit

Die Partie von Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Benrath wird am heutigen Dienstag um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist Sportanlage an der Karl-Hohmann-Straße in Benrath/Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf vs. Benrath heute im TV und Livestream

Die heutige Partie könnt ihr auf der Facebook-Seite von Fortuna Düsseldorf verfolgen. Außerdem gibt es einen Livestream auf YouTube. Übertragungsstart ist mit Anpfiff des Spiels.

Fortuna Düsseldorf gegen VfL Benrath: Die letzten Partien im Überblick

Bereits zwei Mal gastierte die Fortuna beim Düsseldorfer Vorort-Klub Benrath.

Datum Heim Gast Ergebnis 14. August 2018 VfL Benrath Fortuna Düsseldorf 0:13 25. Juli 2017 VfL Benrath Fortuna Düsseldorf 0:18

Friedhelm Funkel kritisiert Gelbe Karten für Trainer

Die Trainer der Bundesliga sollen künftig nach vier Gelben Karten gesperrt werden. Einen entsprechenden Antrag wird das DFL-Präsidium der Generalversammlung der DFL am 21. August vorlegen, wie Ansgar Schwenken, DFL-Direktor für Fußball-Angelegenheiten und Fans, am Rande des Medienworkshops Video-Assistent am Montag in Köln bekannt gab.

Die Gelbe Karte solle erst als dritte Stufe nach einer Ermahnung durch den vierten Offiziellen sowie einer Ermahnung durch den Schiedsrichter gezückt werden.

Die Einführung von Gelben und Roten Karten hatte bei den Bundesligatrainern zuletzt für große Aufregung gesorgt. "Das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten", kritisierte Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel.

Fortuna Düsseldorf: Die nächsten Spiele

Am 10. August startet für Fortuna Düsseldorf die Saison offiziell. Der Ligaauftakt eine Woche später wird bei Werder Bremen bestritten.