FC Schalke 04: Spielplan – nächste Gegner in der Bundesliga und im DFB-Pokal

Die Vorbereitung des FC Schalke 04 neigt sich dem Ende zu. Nachdem das Testspiel gegen den FC Liverpool abgesagt wurde, konzentriert sich die Mannschaft nun ausschließlich auf den Saisonstart. Hier findet ihr den Spielplan mit den kommenden Gegnern von S04.

Nach einer völlig verkorksten Spielzeit wollen die Königsblauen wieder weiter oben in der Tabelle angreifen.

FC Schalke 04, Spielplan: Bundesliga und DFB-Pokal

Im DFB-Pokal bekommt es der FC Schalke 04 dieses Jahr mit dem FC Drochtersen/Assel zu tun. Die Niedersachsen spielen in der Regionalliga. Anstoß in Drochtersen ist am Samstag, den 10. August um 15.30 Uhr.

Eine Woche später rollt für die Gelsenkirchener auch in der Bundesliga wieder der Ball. Der Gegner am ersten Spieltag heißt Borussia Mönchengladbach, Anstoß im Borussia-Park ist am 17. August um 18.30 Uhr.

Gleich am zweiten Spieltag steht für die Schalker dann der Härtetest gegen den FC Bayern München an. Spätestens dann wird sich zeigen, ob sich die Vorbereitungsphase ausgezahlt hat.

Das sind die ersten fünf Spiele des FC Schalke 04 im Überblick:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 10.08.2019 15.30 Uhr DFB-Pokal Drochtesen/Assel 17.08.2019 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach 24.08.2019 18.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München 31.08.2019 15.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC 15.09.2019 18 Uhr Bundesliga SC Paderborn

*fettgedruckt: Heimspiel

© getty

FC Schalke 04: Die Vorbereitung im Überblick

Sieben Mal haben die Gelsenkirchener im Rahmen der Saisonvorbereitung getestet. So vielversprechend wie sich das die Schalke-Fans erhofften war die Leistung der Mannschaft jedoch noch nicht.

So kam der Klub beispielsweise nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Regionalligisten Wattenscheid hinaus, gegen Norwich City oder FC Bologna musste man sich sogar jeweils geschlagen geben.

Schalke 04 konnte aber auch Erfolge einfahren: Am 2. August testete das Team von David Wagner gleich zweimal. Gegen Alanyaspor aus der Türkei gewann die Mannschaft mit 2:0. Und auch gegen Primera-Division-Klub Villarreal konnte der FC Schalke gewinnen. Endstand der Partie: 3:1.

Eine komplette Übersicht mit allen Vorbereitungsspielen der Schalker findet Ihr hier: