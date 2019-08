FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Rostov-Stürmer Shomurodov im S04-Fokus?

Der FC Schalke 04 soll sich einem Medienbericht zufolge mit Eldor Shomurodov von FK Rostov beschäftigen. Außerdem sollen sich die Königsblauen mit dem FC Barcelona über eine Leihe von Juan Miranda so gut wie einig sein.

FC Schalke 04: Kommt Shomurodov im Winter zu S04?

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar in Russland fündig geworden. Wie Ria Fan aus Russland berichtet, sollen die Königsblauen den usbekischen Nationalspieler Eldor Shomurodov beobachtet haben und einen Transfer im kommenden Winter anstreben.

Shomurodov steht aktuell beim Tabellendritten der russischen Premier Liga unter Vertrag und erzielte an den ersten sieben Spieltagen der neuen Saison bereits fünf Treffer. Die Ablösesumme soll sich nach Angaben des russischen Portals auf 5,5 Millionen Euro belaufen. Der 24-Jährige wäre im Falle eines Wechsel zu S04 der erste Usbeke in der Geschichte der Bundesliga.

Die Knappen suchen nach wie vor händeringend nach Verstärkungen in der Offensive. Zuletzt soll der Revierklub sein Interesse an Patrick Schick von der AS Roma angemeldet haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Allerdings sprenge ein möglicher Transfer des Tschechen ohnehin das Budget von Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider. Der hat nach Bild-Angaben lediglich drei Millionen Euro zur Verfügung, um einen Stürmer für die nach zwei Bundesligaspielen noch torlose Schalker Offensive zu verpflichten. Schick soll unterdessen kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen.

Eldor Shomurodov: Spielerstatistiken

Verein Spiele Tore Torvorlagen FK Rostov 59 11 4 Bunyodkor Tashkent 31 4 -

Miranda-Transfer zu Schalke 04? Knappen mit FC Barcelona wohl einig

Der FC Schalke 04 ist sich mit dem FC Barcelona über ein Leihgeschäft von Juan Miranda so gut wie einig. Das berichtet der kicker am Donnerstag. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger wird der katalanischen Zeitung Sport zufolge am Donnerstag zum Medizincheck in Gelsenkirchen erwartet.

Miranda soll für zwei Jahre an die Königsblauen ausgeliehen werden und den Konkurrenzkampf für Bastian Oczipka erhöhen. Eine Kaufoption soll der Bundesligist nicht erhalten.

Schalke 04 noch torlos: "Das Ding einfach reinhauen"

Der FC Schalke 04 ist nach zwei Spieltagen in der Bundesliga noch immer ohne eigenen Torerfolg und wartet seit sieben Monaten auf einen Heimsieg. "Wir müssen das Ding einfach mal reinhauen", sagte Stürmer Guido Burgstaller: "Wir haben das Gefühl, dass die Fans wieder an uns glauben, das wollen wir zurückgeben."

Die Königsblauen empfangen am kommenden Samstag Hertha BSC (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).