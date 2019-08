FC Bayern München gegen FC Rottach-Egern heute live: Das Testspiel im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München bestreitet am heutigen Donnerstag sein letztes Testspiel in der Vorbereitung gegen den FC Rottach-Egern. Wo und wann ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Testspiel findet ihm Rahmen des Trainingslagers in Rottach-Egern statt, in dem sich der FC Bayern seit dem 6. August befindet und bereits am 10. wieder abreist.

FC Bayern München - FC Rottach Egern heute live: Anstoß und Austragungsort

Die Partie steigt am heutigen Donnerstag, den 8. August, um 18.30 Uhr. Gespielt wird auf dem Sportplatz des heimischen Klubs FC Rottach-Egern.

FC Bayern gegen Rottach-Egern heute live im TV und Livestream

Das Testspiel von Bayern München wird weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV übertragen. Allerdings gibt es einige Möglichkeiten, die Partie gegen den FC Rottach-Egern im kostenfreien Livestream zu sehen.

Die Livestream-Angebote in der Übersicht:

Außerdem wird es auf dem Vereinsender des FCB, FC Bayern.tv, ebenfalls einen Livestream geben, der allerdings nur für Abonnenten abrufbar ist.

FCB vs. FC Rottach-Egern: Das Testspiel heute im LIVE-TICKER

Wer das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Rottach-Egern nicht an den Bildschirmen verfolgen kann oder möchte, ist beim LIVE-TICKER von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr keine wichtigen Geschehnisse und bleibt immer auf dem neusten Stand. Zum Liveticker geht's hier entlang.

FC Bayern: Debüt von Lucas Hernandez möglich

Der Rekordtransfer der Bundesliga, Lucas Hernandez (80 Millionen Euro), könnte heute sein Debüt für den deutschen Rekordmeister geben. Der Weltmeister von 2018 trainierte am Dienstag nach seiner viermonatigen Zwangspause erstmals mit der Mannschaft mit und könnte gegen den Kreisklassen-Klub somit seine ersten Einsatzminuten für die Bayern absolvieren.

Für den FC Bayern ist Rottach-Egern kein unbeschriebenes Blatt. Die beiden Vereine trafen im Rahmen von Testspielen bereits zehn Mal aufeinander. Im vergangenen Jahr endete die Partie deutlich mit 20:2 für die Münchner.

Unter anderem ließ Niko Kovac Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Sandro Wagner, James Rodriguez, Thomas Müller und Franck Ribery spielen. Auch einige Nachwuchsspieler kamen in der zweiten Hälfte zum Einsatz.

Für den FCB ist es der letzte Test vor dem Pokalspiel in der ersten Runde gegen Energie Cottbus, welches am 12. August stattfindet.

FC Bayern München: Testspiele der Vorbereitung

Die Testspiel-Ergebnisse des FC Bayern im Überblick: