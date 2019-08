FC Bayern dementiert: Leroy Sane hat sich nicht für Wechsel zum FCB entschieden

Der FC Bayern München hat Medienberichte dementiert, wonach sich Leroy Sane für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden habe. Sowohl der kicker als auch die Bild hatten gemeldet, dass der Transfer kurz vor dem Abschluss stehe.

"Medienberichte vom heutigen Tage, mit dem Inhalt, dass sich Leroy Sane für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hätte, entsprechen nicht der Wahrheit", schrieb der FCB bei Twitter.

Zuvor hieß es beim kicker, dass Sane "in Kürze" einen Vier- bis Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben werde. Die Ablösesumme soll sich dem Bericht zufolge auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen, wobei neben der genauen Ablösesumme diverse vertragliche Details wie erfolgsabhängige Bonuszahlungen mit dem Spieler, der noch bis 2021 bei dem englischen Meister unter Vertrag steht, zu klären seien.

Der FC Bayern war auf Anfrage von SPOX und Goal am Donnerstagabend nicht für eine Stellungnahme zum Thema zu erreichen. Bereits am Vormittag hatte Bild von einem ersten offiziellen Angebot der Münchner an Sane und City berichtet.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn bekommen können", hatte Bayern-Trainer Niko Kovac zudem am vergangenen Wochenende in einem Interview mit dem ZDF kundgetan und angefügt, die Vereinsführung um Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic werbe "sehr engagiert" um die Dienste des 23-Jährgen.

Rummenigge rüffelte Kovac daraufhin mit den Worten, man müsse die Engländer "respektvoller" behandeln. Salihamidzic ergänzte: "Wir sind gut beraten, nicht mehr über Spieler anderer Vereine zu sprechen." Kovac sah das ein und berichtete, sich sowohl bei den Verantwortlichen der Citizens sowie bei Teammanager Pep Guardiola für seine offensiven Aussagen in der Causa Sane entschuldigt zu haben. Gleichwohl meinte er aber: "Das, was ich gesagt habe, steht. Das ist verifiziert."