Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Holt die SGE einen Brasilianer für die Offensive?

Trotz der Verpflichtung von Bas Dost sind die Kaderplanungen von Eintracht Frankfurt offenbar noch nicht abgeschlossen. So soll die Eintracht Gerüchten zufolge an einem Brasilianer für die Offensive interessiert sein. Dost selbst soll vor einem Jahr vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain gestanden haben. Ante Rebic ist derweil fit für die Eruopa League. Alle News und Gerüchte von Eintracht Frankfurt gibt es hier.

Eintracht Frankfurt, Gerüchte: Verstärkt Brasilianer Luan die Offensive?

Trotz der Verpflichtung von Bas Dost sind die Kaderplanungen von Eintracht Frankfurt offenbar noch nicht abgeschlossen. Wie Globo Esporte vermeldet, ist die SGE an einer Verpflichtung von Luan interessiert. Der 26-jährige Brasilianer steht in seiner Heimat bei Gremio Porto Alegre unter Vertrag. Kontakt soll bereits bestehen, konkrete Verhandlungen stehen aber noch aus.

Luan gewann mit der brasilianischen Auswahl Gold bei den Olympischen Spielen von Rio, für die Selecao bestritt er bereits zwei Länderspiele. Mit Gremio gewann er 2017 die Copa Libertadores und wurde zum besten Spieler des Wettbewerbs gewählt.

Neben der Eintracht soll Luan, der noch nie außerhalb Brasiliens spielte, auch bei der PSV Eindhoven Begehrlichkeiten geweckt haben. Für den Offensivspieler, der noch bis Ende 2021 in Porto Alegre unter Vertrag steht, wird eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro gehandelt.

Luan: Leistungsdaten bei Gremio Porto Alegre



Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Serie A 135 30 27 Libertadores 40 12 7

Eintracht Frankfurt, News: Bas Dost hatte wohl Angebot von Paris Saint-Germain

Eintracht-Neuzugang Bas Dost stand wohl bereits vor einem Jahr kurz vor einem Abschied von Sporting. Wie die Bild berichtet, lag dem Stürmer ein Angebot von Paris Saint-Germain samt Mega-Gehalt vor. Wegen seiner Familie - Sohn Seb wurde gerade erst geboren - blieb er in Lissabon. Als Alternative verpflichtete PSG Eric Maxim Choupo-Moting.

Dost spielte bereits von 2012 bis 2016 in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg, anschließend stand er drei Jahre in der Liga NOS unter Vertrag. In dieser Zeit kam der Niederländer auf eine beeindruckende Quote: In 127 Spielen für Sporting 93 Tore und legte 15 weitere Treffer auf. Für die Wölfe traf er zuvor 48 Mal in der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt, News: Ante Rebic fit für Europa-League-Rückspiel

Der zuletzt an Wadenproblemen laborierende Ante Rebic steht Eintracht Frankfurt für das Rückspiel der Europa-League-Playoffs gegen Racing Straßburg (Donnerstag, 20.30 Uhr im Liveticker) wieder zur Verfügung. Bereits am Dienstag hatte SGE-Manager Bruno Hübner grünes Licht für einen Einsatz des Kroaten gegeben: "Ich gehe davon aus, dass er spielt."

Womöglich wird es das letzte Spiel von Rebic in Diensten der Frankfurter sein. Rebics Wechselwunsch zu einem europäischen Topklub ist bereits seit einigen Wochen hinterlegt - und zudem auch sportlich bestens dokumentiert. Nach seinem demonstrativ lustlosen Auftritt bei der 0:1-Hinspielpleite in Straßburg hatte ihn Eintracht-Coach Adi Hütter zur Pause ausgewechselt und anschließend öffentlich kritisiert: "Wenn er nicht hier bleiben möchte, müssen wir eine Lösung finden."

Atletico Madrid und Inter Mailand galten zumindest zwischenzeitlich als interessiert, aktuell wird jedoch kein konkretes Angebot kolportiert. Auch deshalb dürfte Rebic wohl ein Interesse daran haben, sich mit einem guten Auftritt gegen Straßburg noch einmal in den Fokus für den europäischen Transfer-Endspurt zu spielen.